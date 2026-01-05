Con apenas 12 años, Faustino Oro obtuvo un nuevo hito en su corta pero impactante carrera: fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del planeta en una votación impulsada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El reconocimiento fue anunciado durante el Mundial de Partidas Rápidas y Blitz disputado en Doha, Qatar.

El joven maestro internacional fue el más votado en una encuesta global realizada en el canal oficial de la FIDE en YouTube. Con el 43% de los sufragios, superó al turco Yagiz Kaan Erdogmus (36%) y a otros talentos como el estadounidense Andy Woodward (14%) y el ruso Ivan Zemlyanskii (7%). Este premio refleja no solo su presente brillante, sino también el impacto que está generando en el circuito internacional.

Además de la terna juvenil, la encuesta de la FIDE coronó al noruego Magnus Carlsen como el mejor jugador masculino del año con el 69% de los votos, mientras que la india Divya Deshmukh se impuso en la categoría femenina. La votación, abierta al público, incluyó a las principales figuras y promesas del ajedrez mundial.

Oro también fue reconocido recientemente por el diario español Marca, que lo nombró Deportista Revelación Internacional en su ranking anual “Los 100 del deporte”. En esa encuesta, dejó atrás a figuras como Desiré Doué, del PSG (23,87%), y a la nadadora china Yu Zidi (21,12%). Con el 27,5% de los votos, el argentino volvió a destacar entre jóvenes talentos de distintas disciplinas.

En sus redes sociales, el ajedrecista agradeció la distinción con un mensaje publicado por su padre: “Es un honor y una gran responsabilidad seguir llevando al ajedrez como deporte a cada rincón del mundo, motivando y demostrando que, con pasión, dedicación y esfuerzo, los sueños no tienen fronteras”.

Durante el Mundial de Blitz en Qatar, Oro concretó una actuación destacada: finalizó en el puesto 72 entre 252 competidores, sumando 44 puntos de Elo y mejorando 60 posiciones respecto a la preclasificación. Su desempeño fue el mejor logrado por un argentino de su edad en un torneo absoluto de esta magnitud.

En esa modalidad, enfrentó a seis grandes maestros en la última jornada y consiguió tres triunfos, un empate y dos derrotas, todos frente a oponentes con mayor ranking. En total, jugó 19 partidas contra grandes maestros, con nueve victorias, tres empates y siete derrotas. Entre sus conquistas más resonantes figuran Levon Aronian, Leinier Domínguez y Alan Pichot. También participó en la modalidad Rápidas, donde se ubicó 77° sobre 247 ajedrecistas, con siete puntos en 13 rondas. En comparación con ediciones anteriores, sus progresos fueron notables: en 2023, en su debut mundialista en Uzbekistán, había terminado 186° en Rápidas y 174° en Blitz.

Radicado en España desde fines del año pasado, Faustino viene de lograr dos normas hacia el título de Gran Maestro. La primera la consiguió en Madrid, en el torneoLeyendas & Prodigios, con 7,5 puntos sobre 9 rondas; la segunda, en el Magistral Szmetan Giardelli disputado en Buenos Aires, donde firmó 5,5 puntos. Para alcanzar el ansiado título, necesita una tercera norma antes del 7 de marzo de 2026, fecha en la que tendrá 12 años, 4 meses y 24 días. Si lo logra, superará por un día el récord vigente del estadounidense Abhimanyu Mishra, el Gran Maestro más joven de la historia.

El "niño maravilla" derrotó a Levon Aronian, puesto 20 del mundo