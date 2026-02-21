Faustino Oro va por otro paso importante en su incipiente, pero destacada carrera en el mundo del ajedrez. A sus 12 años competirá en el Abierto Aeroflot de Rusia e irá en busca de su última norma de Gran Maestro. De lograrlo, será el más joven de la historia.

El tradicional Abierto Aeroflot, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 6 de marzo, es un prestigioso torneo internacional de ajedrez que se realiza en Moscú. En la edición pasada se consagró ganador Ian Nepomniachtchi.

El Messi del Ajedrez (MI 2516) ostenta varios récords a su corta edad: es el jugador más joven en alcanzar los 2500 en Clásico, Rápido y Blitz. En Rusia, irá por más. El certamen cuenta con un sistema de control de tiempo de 60+30 a 9 rondas en sistema suizo entre 180 jugadores. Si surge una igualdad por el primer puesto, el ganador se determinará mediante desempates. El premio total del festival es de aproximadamente 240 mil dólares.

En total habrá tres divisiones: el grupo A (Evaluación requerida de 2300 o superior); el grupo B (Niños nacidos en 2014 o después); y el grupo C (Invitaciones personales de los organizadores).