La Municipalidad de Neuquén puso en marcha una de las obras más importantes para la integración de la costa ribereña de la capital provincial. Este jueves 7 de mayo, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, supervisaron el inicio de la pavimentación de un nuevo tramo del Paseo Costero, que unirá las calles Aguado y Chocón.

Los trabajos comenzaron en el extremo norte del proyecto y avanzan hacia el sur con el objetivo de completar más de tres kilómetros de infraestructura urbana vinculada al río Neuquén. Según adelantaron las autoridades, la inauguración está prevista para septiembre, en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén.

“Estamos en una etapa fundamental del Paseo Costero. Ya comenzamos con el asfalto, la bicisenda y la senda peatonal. Para el aniversario de Neuquén vamos a poder inaugurar esta etapa maravillosa”, afirmó Gaido durante la recorrida.

Gaido destacó el crecimiento del corredor ribereño

El intendente capitalino resaltó la magnitud que alcanzó el desarrollo costero en la capital neuquina y aseguró que el paseo ya supera los 30 kilómetros de extensión. “Es un orgullo para el país contar con estas obras que transforman a Neuquén en una ciudad turística”, expresó el intendente, quien además valoró el trabajo conjunto con el gobierno provincial para avanzar en proyectos de infraestructura urbana.

El nuevo tramo incluirá pavimento, bicisendas, veredas, mobiliario urbano y un mirador ubicado sobre calle Figueroa. Además, toda la traza contará con iluminación LED para reforzar la seguridad y mejorar la eficiencia energética del sector.

“La ciudad de Neuquén dejó de darle la espalda al río”

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó la recuperación de los espacios costeros para el uso recreativo y público de los vecinos. “Poner en valor las costas de los ríos y permitir que la ciudadanía las disfrute hace que Neuquén se consolide como una de las ciudades más importantes de la Patagonia”, sostuvo.

El mandatario provincial remarcó además que el desarrollo del Paseo Costero forma parte de un esquema más amplio de conectividad y circulación urbana. En ese sentido, vinculó esta obra con las nuevas avenidas y proyectos viales que se ejecutan en distintos puntos de la capital.

Una obra de $15.000 millones con empresas y mano de obra neuquina

La obra en el Paseo Costero contempla también tareas para garantizar la protección hídrica permanente del sector, trabajos que ya fueron ejecutados en la totalidad del tramo intervenido.

Desde el municipio informaron que la inversión total asciende a 15.000 millones de pesos y que los trabajos están siendo realizados por empresas neuquinas, con contratación de mano de obra local.

Según destacaron desde la comuna, esta nueva etapa del Paseo Costero se financia con recursos propios municipales, en el marco de una política de administración basada en cuentas ordenadas y ejecución de obra pública.