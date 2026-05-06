Mariano Gaido y Rolando Figueroa recorrieron los avances de la obra de la Gran Avenida, el proyecto vial más importante de la Capital.

Durante la visita, las autoridades destacaron el impacto que tendrá esta obra para mejorar la conectividad, la transitabilidad y el desarrollo urbano de distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, Gaido destacó que la obra representa una solución histórica para la ciudad y remarcó el trabajo conjunto con la Provincia: “Junto al Gobernador estamos visitando esta gran obra. Los trabajos vienen a resolver catástrofes que se vivieron en 2010 y 2014 en la ciudad”.

El intendente señaló además que la obra “está muy avanzada, más de lo que teníamos previsto. Estamos enterrando ya los cañeros y se están llevando adelante los pluviales”, dijo, tras detallar que “más de 500 camiones de caños pluviales llegaron para desembarcar en la Gran Avenida”.

Resaltó que “estamos orgullosos de estar juntos desarrollando esta obra que la ciudad necesitaba hace 50 años. Este trabajo que estamos llevando adelante viene a resolver una problemática histórica de la ciudad”.

El jefe comunal adelantó que en los próximos días se presentará un programa integral junto al Gobernador para optimizar la transitabilidad y los accesos a la Capital. Por su parte, Figueroa se mostró muy conforme con el avance de los trabajos y destacó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio.

“Pudimos trabajar el convenio que existía con Nación respecto a la Ruta 22 y darle la facultad a la Municipalidad de Neuquén de poder realizar esta hermosa obra”, expresó.

El Gobernador aseguró además que el proyecto representa un cambio muy importante para la circulación. “Hablábamos con Mariano (Gaido) que seguramente vamos a profundizar las explicaciones de qué se está haciendo y también cómo nos vamos a tener que manejar, porque el tránsito va a variar mucho”, señaló.

Por otro lado, Figueroa recordó que “se va a poner inteligencia artificial en los semáforos, es decir, es un gran avance. Esta avenida va a ser orgullo de todos”.

Figueroa y Gaido recorrieron la obra esta mañana

Obra de pavimentación sobre la Avenida Crouzeilles



También recorrieron la obra sobre la avenida Crouzeilles, una intervención estratégica que mejorará de manera la conectividad en el oeste de la ciudad.

El proyecto, que está en su recta final, pronto a ser inaugurado, se desarrolla a lo largo de tres kilómetros e incluye además la ejecución de un sistema pluvial completo, una característica presente en todas las obras que impulsa el municipio.

En total son 30 cuadras de la calle Crouzeilles, entre Bragado y Necochea, con doble carril por mano con 12 metros de ancho.

“Una gran avenida llega a la ciudad nuevamente, de la mano de gobiernos que trabajan en conjunto”, afirmó Gaido, y subrayó que este tipo de obras son posibles gracias a la planificación y a una visión compartida.

“Estamos con el Gobernador realizando la recorrida final de esta gran obra para el oeste de la ciudad, que era muy necesaria para mejorar la circulación y la calidad de vida de los vecinos”, expresó el intendente. En este sentido, remarcó que la nueva traza presenta características similares a la calle Necochea, una de las arterias más importantes de la Capital.

“Son tres kilómetros con canales pluviales y una infraestructura pensada para acompañar el desarrollo urbano. Es una obra magnífica para la conectividad y para responder a las necesidades del oeste”, agregó Gaido, quien también destacó que este tipo de intervenciones generan un impacto positivo tanto en la transitabilidad como en la seguridad vial.

“El trabajo que viene realizando Mariano (Gaido) en distintos sectores de la ciudad es muy importante. Esta obra no es solamente vial, sino que forma parte de una planificación integral vinculada al desarrollo y crecimiento de la capital”, expresó, a su turno, Figueroa.

Además, adelantó que en los próximos días se anunciará un programa conjunto con el municipio para mejorar la circulación y los accesos a la ciudad: “Vamos a estar presentando en detalle un plan que trabajamos junto a Mariano (Gaido) para mejorar la transitabilidad y el acceso a la Capital. Son obras muy esperadas por la ciudadanía”.