No fue un tiroteo, pero el pánico fue real. Un chico amenazó con matar a sus compañeros y la escena se volvió insoportable: patrulleros, padres corriendo, audios que volaban de celular en celular y una comunidad paralizada. Lamentablemente el relato se repite a diario. Pero el caso en cuestión fue en Estación Limay de Cipolletti. Este fue el ruido visible. Lo que casi nadie quiso escuchar fue lo que pasó antes. Y, peor todavía, lo que se decidió hacer después. Porque mientras todos miraban la amenaza, pocos miraron al chico, aunque hubo mucha gente interesada en identificarlo con nombre y apellido. Una atrocidad.

Un chico. No un monstruo. No un caso policial puro. Un nene de 14 años blanco de burlas, de hostigamientos, de ese bullying que no deja sangre pero sí cicatrices. Días, semanas, meses de desgaste. Palabras que golpean todos los días y que nadie frena. Una maquinaria de crueldad cotidiana que muchas veces se naturaliza en las aulas.

Y entonces ocurre lo que siempre sorprende a los que llegan tarde: la víctima se desborda. No justifica. No se defiende bien. No pide ayuda. Amenaza. Explota. Hace lo único que puede con lo poco que tiene. Y ahí sí: aparecen todos.

La escuela, que no vio o no quiso ver. El sistema, que reacciona cuando ya es tarde. Y muchos periodistas que eligieron lo peor, identificar al niño en lugar de aplicar una regla básica, esa que no necesita manuales, solo un poco de ética. Mejor Informado tomó la decisión editorial de no brindar datos que expongan al menor.

El grueso del perioismo porteño y muchos locales, hicieron exactamente lo contrario: expusieron. Se publciaron datos, se dieron pistas, se mencionó a la madre una dirigente política conocida. Carne fresca para la grieta.

Ahí el caso dejó de ser un problema de infancia y pasó a ser un botín. Se cruzó una línea que no admite discusión: el principio de "primero los niños". Ese que figura en tratados internacionales, en leyes nacionales, en cualquier manual serio de periodismo. Ese que obliga a proteger la identidad, la intimidad y la integridad de un menor por encima de cualquier otro interés.

En este caso se hizo al revés. Primero el impacto. Primero el nombre que rinde. Primero la grieta.

Porque nombrar a la madre no fue un dato inocente. Fue un atajo. Un guiño. Una forma elegante -o brutal- de decir sin decir. De exponer sin asumir. De convertir a un chico en identificable sin tener que escribir su nombre. Y de paso, pegarle a la madre. Total, ya estaba en el piso.

Eso no es periodismo. Es oportunismo.

Y también es cobardía.

La discusión se plantea en otros ámbitos más incómodos que nos deben interpelar a todos: qué pasa dentro de las escuelas cuando el bullying se vuelve rutina. Qué hacen o dejan de hacer los adultos cuando un chico empieza a romperse en silencio. Qué responsabilidad tiene una sociedad que naturaliza la humillación como forma de pertenencia. Pero para algunos es más fácil apuntar a la madre. Es más rentable. Más viral.

Mientras, ese chico que debería haber sido prioridad absoluta, quedó otra vez en el mismo lugar de siempre: solo. Solo cuando lo cargaban. Solo cuando nadie intervino. Solo cuando explotó. Y ahora, solo cuando lo exponen.

La escena de Cipolletti no es solo un episodio policial ni un escándalo mediático. Es un espejo incómodo. Muestra una cadena de fallas donde todos llegan tarde y mal. El bullying empuja. La indiferencia sostiene. Y cuando finalmente todo estalla, desde los medios deberíamos frenar la pelota o patearla con fuerza hacia el lugar correcto.

Esto no sucedió. Ahora, todo el mundo sabe quién es el niño, con su nombre y apellido.