Hay fotografías políticas que explican mucho más que un discurso. La de Jorge Sobisch, Carlos Quintriqueo y Juan Peláez, juntos, anunciando una alianza electoral en Neuquén, es una de ellas. Tres dirigentes. Tres trayectorias. Tres historias políticas diferentes. Y un objetivo compartido: disputar la Gobernación de Neuquén en 2027.

Hasta ahí, nada que la democracia no permita. Los dirigentes tienen derecho a cambiar de posición, a revisar sus diferencias, a construir acuerdos y a presentarse ante los ciudadanos para pedirles su voto. Pero también existe otro derecho: el derecho de la sociedad a preguntar, a recordar y a exigir explicaciones.

Porque una alianza puede anunciarse en una conferencia de prensa. Pero sus contradicciones no desaparecen cuando termina la conferencia.

Jorge Sobisch vuelve a buscar la Gobernación. Fue tres veces gobernador de Neuquén. Conoce el poder, conoce la administración provincial, conoce los mecanismos de la política y tiene una extensa trayectoria que puede exhibir. Pero esa misma trayectoria también debe ser examinada.

Jorge Sobisch vuelve a buscar la Gobernación. Fue tres veces gobernador de Neuquén. Conoce el poder, conoce la administración provincial, conoce los mecanismos de la política y tiene una extensa trayectoria que puede exhibir. Pero esa misma trayectoria también debe ser examinada.

Porque quien pretende volver a gobernar no puede presentar solamente sus proyectos futuros. Tiene que estar dispuesto a responder por sus decisiones pasadas, por sus aciertos, por sus errores y por las consecuencias de sus políticas.

Sobisch gobernó Neuquén durante tres períodos. Su gestión tuvo obras, decisiones económicas y políticas públicas que sus partidarios reivindican. También tuvo conflictos sociales profundos, enfrentamientos con sectores sindicales, cuestionamientos a sus políticas y un episodio que ocupa un lugar doloroso en la memoria de nuestra provincia: el asesinato del docente Carlos Fuentealba.

El 4 de abril de 2007, durante una protesta docente en Arroyito, Carlos Fuentealba fue asesinado por el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por el policía José Darío Poblete. Poblete fue condenado a prisión perpetua. Años después, otros integrantes de la Policía fueron condenados por sus responsabilidades en el operativo.

Sobisch era el gobernador y había asumido públicamente la decisión política de ordenar el operativo para liberar la ruta.

Es indispensable distinguir responsabilidades. La condena por el homicidio recayó sobre Poblete. Las responsabilidades penales de otros funcionarios fueron materia de procesos judiciales específicos. Y la responsabilidad política del entonces gobernador sigue siendo parte del debate público.

No son conceptos intercambiables. Pero tampoco pueden ignorarse.

Porque Fuentealba no es simplemente una referencia del pasado. Fue un maestro, fue un trabajador, fue un hombre que perdió la vida durante un operativo policial. Y su asesinato marcó profundamente a Neuquén. Marcó a la comunidad educativa, marcó a las organizaciones sindicales y dejó una discusión que continúa hasta nuestros días sobre el uso de la fuerza estatal frente a la protesta social.

Por eso, la presencia de Carlos Quintriqueo junto a Sobisch exige explicaciones. Quintriqueo es un dirigente sindical. Conduce ATE y ocupa un lugar central en la CTA neuquina. Su historia política está vinculada a la representación de trabajadores estatales. Y ahora presenta como candidato a gobernador a quien conducía la provincia durante aquel conflicto de 2007.

La decisión provocó cuestionamientos de ATEN y del sindicato judicial. No es un detalle menor. Son organizaciones que tienen una historia propia de luchas y conflictos con las administraciones provinciales y que reclaman explicaciones por este acercamiento.

Quintriqueo tiene derecho a construir una alternativa política. Pero también debe responder una pregunta fundamental: ¿Qué cambió para que hoy considere posible una alianza con Sobisch? ¿Cambió su evaluación de aquellas políticas? ¿Cambió su interpretación de las responsabilidades políticas de 2007? ¿O considera que las diferencias del pasado pueden quedar subordinadas a un proyecto común?

Cualquiera de esas respuestas merece ser escuchada, pero necesita ser expresada con claridad. Porque representar trabajadores implica también rendir cuentas ante ellos.

Y Sobisch tiene una pregunta pendiente: ¿Qué reflexión hace hoy sobre las decisiones políticas de su gobierno que desembocaron en el operativo de Arroyito?

No alcanza con hablar del futuro. Tampoco sería justo negar la posibilidad de que una persona revise sus decisiones. Pero para saber si hubo una revisión, primero hay que escucharla. Y esa explicación no debería surgir de una consigna electoral. Debería surgir de una reflexión pública, precisa y responsable.

Hay otra cuestión: la crisis del Movimiento Popular Neuquino. El partido que gobernó Neuquén durante más de sesenta años resolvió no presentar candidatos propios en las próximas elecciones. Sobisch reclamó internas, cuestionó la decisión partidaria, acudió a la Justicia Electoral y su presentación judicial fue rechazada, sin que ese pronunciamiento resolviera el fondo de toda la controversia interna. Ahora se presenta por Más por Neuquén, el espacio impulsado por Quintriqueo.

La coincidencia de siglas es llamativa. MPN, Movimiento Popular Neuquino. Más por Neuquén. Pero compartir iniciales no significa compartir una historia, una estructura o una identidad partidaria. Y eso también merece una explicación ante los votantes.

¿Estamos ante la construcción de una fuerza política diferente o ante un intento de reunir a sectores que quedaron sin representación electoral bajo el sello histórico del MPN?

El problema del viejo partido provincial no empezó esta semana. La derrota de 2023 abrió una crisis de conducción. Las diferencias internas continuaron y la decisión de no competir en 2027 profundizó las preguntas sobre su futuro. Pero no se puede analizar esa crisis sin revisar las responsabilidades de quienes lo condujeron durante décadas, incluido Sobisch. Porque fue protagonista central de la historia del MPN y quien formó parte de su conducción también tiene elementos para explicar cómo llegó el partido a esta situación.

Ahora aparece Juan Peláez, presidente de la Unión Cívica Radical de Neuquén. Otro dirigente que debe explicar el sentido de este acuerdo. El radicalismo fue históricamente una de las fuerzas que disputó el poder al MPN. Hoy un sector de su conducción decide acompañar a uno de los exgobernadores más representativos de aquel partido.

Eso no constituye, por sí mismo, una contradicción imposible de resolver. Las coaliciones pueden reunir tradiciones políticas diferentes. Pero para tener contenido necesitan algo más que nombres. Necesitan un programa.

¿Qué política educativa proponen? ¿Qué modelo de salud pública? ¿Qué medidas para mejorar la seguridad? ¿Qué harán con la infraestructura? ¿Cómo piensan distribuir los beneficios de Vaca Muerta? ¿Qué relación tendrá el futuro gobierno con los trabajadores y sus sindicatos? ¿Y cómo se financiarán las propuestas?

Son preguntas concretas. Porque la sociedad no necesita solamente saber quiénes se juntaron. Necesita saber para qué se juntaron.

Sobisch habló de defender los recursos naturales y de generar mayor valor agregado en Neuquén. Es una discusión legítima y necesaria. Pero también corresponde preguntarle qué políticas impulsó durante sus años de gobierno para alcanzar esos objetivos, qué resultados obtuvo, qué dificultades encontró y qué haría de otra manera.

Porque el debate sobre los hidrocarburos no comenzó con Vaca Muerta. Neuquén lleva décadas discutiendo cómo transformar sus recursos energéticos en desarrollo social y económico. La existencia de una nueva candidatura permite ampliar el debate, pero no reemplaza la obligación de presentar propuestas verificables ni de explicar cómo se llevarán a la práctica.

Hay quienes consideran a esta nueva alianza una oportunidad para construir una alternativa política amplia y hay quienes ven en ella contradicciones difíciles de conciliar. Ambas posiciones existen. Lo que corresponde es examinar los hechos.

Sobisch y Quintriqueo han tenido trayectorias diferentes. La incorporación de Peláez suma otra tradición partidaria y las críticas sindicales muestran que el acuerdo ya produjo consecuencias políticas.

La pregunta es si sus protagonistas podrán explicar qué principios comparten, qué diferencias mantienen y cómo resolverían esos desacuerdos si llegaran al gobierno. Porque una cosa es coincidir en una elección y otra muy distinta es gobernar juntos.

Una campaña puede organizarse alrededor de una candidatura. Un gobierno necesita decisiones diarias sobre salarios, presupuesto, conflictos laborales, seguridad, educación y el ejercicio de la autoridad.

¿Qué ocurriría cuando apareciera el primer conflicto importante entre un gobierno encabezado por Sobisch y los trabajadores estatales representados por organizaciones sindicales? Esa pregunta no es una provocación. Es una cuestión de coherencia institucional.

Y hay algo más que me parece indispensable: no podemos convertir la memoria de Carlos Fuentealba en un instrumento para atacar electoralmente a unos dirigentes y eximir a otros de sus responsabilidades.

La memoria merece respeto. Los hechos deben ser recordados con precisión y las responsabilidades deben distinguirse con claridad. Pero tampoco corresponde pedir silencio sobre un episodio tan significativo porque sus protagonistas políticos hayan decidido construir una alianza. La democracia necesita debate. Y el debate necesita memoria.

La fotografía del lanzamiento ya está tomada. Ahora faltan las respuestas. ¿Qué los une? ¿Qué cambió? ¿Qué aprendieron de sus diferencias? ¿Y qué garantías ofrecen de que podrán gobernar juntos? Porque una alianza puede reunir dirigentes que antes estaban enfrentados, puede construir una propuesta nueva y puede intentar representar a ciudadanos de distintas tradiciones políticas. Todo eso forma parte de la democracia. Pero ninguna fotografía electoral puede reemplazar las explicaciones que merece la sociedad. Y mucho menos puede borrar los hechos de nuestra historia.

Jorge Sobisch tiene derecho a presentarse. Carlos Quintriqueo tiene derecho a acompañarlo. Juan Peláez tiene derecho a explicar su participación. Y los neuquinos tienen derecho a escuchar sus propuestas y decidir libremente. Pero todos ellos tienen una obligación política: responder preguntas. No solamente sobre el futuro, también sobre el pasado, sobre las diferencias que los separaron, sobre los motivos que ahora los reúnen y sobre las responsabilidades que cada uno asumió a lo largo de su trayectoria.

Porque la experiencia de gobierno puede ser un argumento político, pero también abre la puerta a un examen más exigente de la gestión. Y la trayectoria sindical puede ser presentada como una forma de representar a los trabajadores, pero también exige explicar cómo se compatibiliza esa representación con los nuevos acuerdos políticos.

Sobisch vuelve. Quintriqueo lo acompaña. Peláez se suma. El MPN histórico no presenta candidatos. Y Neuquén vuelve a encontrarse frente a una discusión que mezcla pasado, presente y futuro.

La fotografía del lanzamiento ya está tomada. Ahora faltan las respuestas. ¿Qué los une? ¿Qué cambió? ¿Qué aprendieron de sus diferencias? ¿Y qué garantías ofrecen de que podrán gobernar juntos? Porque una alianza puede reunir dirigentes que antes estaban enfrentados, puede construir una propuesta nueva y puede intentar representar a ciudadanos de distintas tradiciones políticas. Todo eso forma parte de la democracia. Pero ninguna fotografía electoral puede reemplazar las explicaciones que merece la sociedad. Y mucho menos puede borrar los hechos de nuestra historia.

Jorge Sobisch vuelve a la política electoral. Carlos Quintriqueo decide acompañarlo. Y Neuquén tiene derecho a preguntarles por qué.

Porque los acuerdos políticos se anuncian en el presente, pero su credibilidad también se construye respondiendo por el pasado. Y esa es una responsabilidad que ningún candidato debería eludir.