La alianza política que quedó sellada este miércoles 18 de noviembre entre Carlos Quintriqueo y el exgobernador Jorge Omar Sobisch abrió un fuerte conflicto interno en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Neuquén. Lo que comenzó como un rechazo de los sindicatos docentes y judiciales de la provincia se transformó en una ofensiva gremial que sumó el respaldo de la conducción nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Este miércoles, representantes de ATEN, SEJUN, CTERA y organizaciones sociales y sindicales realizaron una conferencia de prensa en la sede del sindicato docente para ratificar el pedido de renuncia de Quintriqueo a la Secretaría General de la CTA. El cuestionamiento apunta al acuerdo político que el dirigente, también presidente del partido Más por Neuquén, estableció con Sobisch, quien lanzó su candidatura a gobernador.

La controversia expone una fractura dentro de la central obrera y pone en discusión la continuidad de Quintriqueo al frente de una organización cuya conducción fue renovada recientemente en las elecciones sindicales del 3 y 4 de noviembre.

El rechazo de los gremios y el reclamo de renuncia

La incorporación de CTERA al reclamo representa un respaldo de peso para los sectores sindicales neuquinos que cuestionan el acercamiento político con el exmandatario provincial. Desde ATEN sostuvieron que existe una incompatibilidad entre la representación de los trabajadores y una alianza política con quien consideran responsable de hechos de represión contra el movimiento obrero. En ese sentido, volvieron a poner en el centro de la discusión el asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 durante un operativo policial en Arroyito, bajo el gobierno de Sobisch.

"No es compatible estar de los dos lados: representar a los trabajadores y aliarse políticamente con quien fue el máximo represor de nuestra clase trabajadora", expresó el sindicato docente.

La organización también calificó el entendimiento como un hecho "inesperado y repudiable" y recordó los años de reclamos por justicia para Fuentealba y su familia. Para ATEN, el acuerdo político representa un límite que no puede ser separado de la historia y de la identidad de la CTA.

SEJUN anticipó que podría abandonar la CTA

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) también endureció su posición y planteó que no existe posibilidad de sostener la unidad sindical mientras se mantenga el acuerdo con el exgobernador. Bajo la consigna "No hay unidad posible", el gremio cuestionó que una estructura partidaria de la central obrera quede vinculada políticamente a Sobisch, a quien responsabilizó por el operativo represivo de Arroyito.

Además, advirtió sobre la posibilidad de una ruptura orgánica y anunció que los sectores sindicales que participaron de la Lista 10 y obtuvieron el triunfo en las recientes elecciones se retirarán de la central. SEJUN consideró que el acercamiento político constituye una «gravísima traición a los principios que nos dieron origen» y sostuvo que las políticas de ajuste, persecución sindical y pérdida de derechos resultan incompatibles con el entendimiento alcanzado.

Una crisis que estalló después de las elecciones

El conflicto tiene un componente político y sindical particular: Quintriqueo acaba de renovar su conducción al frente de la CTA Neuquén. La Lista 10 de unidad obtuvo más del 80% de los votos en los comicios realizados a comienzos de noviembre.

Ese armado electoral había reunido a diferentes organizaciones, entre ellas ATEN, SEJUN, ATE, SIAP, APA y AJEPROC. Incluso, una de las secretarías adjuntas quedó en manos de la dirigente docente Cintia Galetto.

Sin embargo, el acuerdo con Sobisch modificó el escenario y puso en tensión la unidad que había permitido construir esa lista. Los sindicatos que integraron el frente electoral ahora cuestionan la continuidad del dirigente en la conducción de la central.