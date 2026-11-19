El exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, lanzó oficialmente este miércoles 18 de noviembre su candidatura para competir por la gobernación en las elecciones del 14 de febrero de 2027. La presentación se realizó en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, en el marco de una alianza política que tiene como eje al partido Más por Neuquén, creado por el dirigente sindical Carlos Quintriqueo.

El anuncio se concretó en una conferencia de prensa de la que participaron Sobisch, Quintriqueo y el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Juan Peláez, quienes integran el frente electoral. Durante el encuentro, los dirigentes señalaron que la propuesta buscará sumar a otras fuerzas políticas de cara a los próximos comicios provinciales.

Quintriqueo explicó que la conformación del frente se venía trabajando durante los últimos meses y anticipó que existen conversaciones con otros sectores políticos para ampliar el espacio. También destacó que las puertas de la alianza permanecen abiertas para nuevas incorporaciones.

Sobisch, quien fue gobernador de Neuquén en tres períodos, entre 1991-1995, 1999-2003, y 2003-2007, confirmó que volverá a competir por el máximo cargo ejecutivo provincial. Durante su intervención, hizo referencia a su trayectoria política y a los principales ejes que pretende instalar en la discusión electoral.

Entre los temas abordados mencionó la explotación de los recursos hidrocarburíferos, el desarrollo de Vaca Muerta y la distribución de los beneficios económicos de la actividad petrolera y gasífera en la provincia.

Por su parte, Peláez fundamentó la participación de la UCR en el frente y sostuvo que el objetivo es construir una alternativa electoral para los próximos comicios.