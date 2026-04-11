El nivel de independencia económica, y, por ende, administrativa y política, que está alcanzando Neuquén en estos primeros meses del año, tiene pocos períodos históricos para comparar, y se constituye, de hecho, en una singularidad a la que se torna difícil (a no ser que pretenda ignorarse con algún fin interesado) no poner en el primer plano de cualquier análisis serio sobre la coyuntura.

El efecto de la incertidumbre petrolera mundial, disparando los precios de los hidrocarburos, ha potenciado muy fuerte el ingrediente regalías en las cuentas del Estado neuquino. Si bien la coparticipación de impuestos nacionales ha estado a la baja, los ingresos por regalías y por recaudación impositiva vinculada, han estado, y siguen, en alza. Esto se vincula directamente con la construcción de mayor poder político, y reafirma la prevalencia de las gestiones por sobre cualquiera otra maniobra partidaria.

Como, además, el año ya estaba programado para mostrar un alto nivel de obras públicas, hay una coincidencia entre el propósito diseñado, y su concreción más directa, rápida y con saldos en verde que exceden lo calculado, en función de esta singularidad neuquina, con un Estado (y su correspondiente gestión política) reforzado. Así, no se necesitan grandes maniobras maquiavélicas, ni de operaciones multiplicadas bajo la sombra de las alfombras: puede decirse, sin temor a grandes equivocaciones, que la facilidad del curso financiero es el cauce más poderoso para unificar corrientes hacia la continuidad del poder oficialista provincial.

El otro lado del espejo de la coyuntura política, es la posibilidad de la representación política local del oficialismo nacional, que atraviesa una circunstancia complicada, adversa, en la imagen del gobierno de Javier Milei, socavada por los (¿inevitables?) escándalos, entre los que sobresale el provocado, bastante torpemente, por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; sin que pueda dejarse de lado un momento de insatisfacción con la economía, que viene de arrastre por su costado social: digamos que la economía de las góndolas y los salarios va por un cauce popular muy concreto, mientras los logros de la macro, como son el refuerzo de reservas del central, y la estabilidad del dólar “quieto”, con la posibilidad de terminar del todo con el cepo cambiario, van por otro cauce, un tanto alejado de los sentimientos de la mayoría.

Así, la opción que se pretende construir para enfrentar al frente integrado centralmente por Rolando Figueroa, Mariano Gaido, el sindicalismo anti-Milei, una parte del peronismo, del PRO, de UNE, y el MPN que definirá pronto su ratificación provincialista; está en problemas. La opción libertaria neuquina no puede esquivar el mal momento de los Milei, fundamentalmente porque no tiene razones propias más que las que puedan bajar desde Nación. Es el espejo: así como Figueroa-Gaido refuerza su poder político mediante la exhibición constante de obras con repercusión social directa, del otro lado flaquean las opciones cuando el tema dominante es la corrupción “nueva”, o el respaldo a la guerra en Medio Oriente, o las internas de Karina versus el resto.

Así las cosas, hay que poner aquí un punto, respirar, y esperar a ver cómo la realidad va evolucionando. El alto precio del petróleo no durará mucho; el extraordinario aporte en regalías, tampoco. Habrá que medir cómo este impacto transitorio ha reforzado los planes en Vaca Muerta, y cómo se ha aprovechado puertas adentro del poder político vigente en Neuquén. También, ver cómo sale el oficialismo nacional del entuerto que ha provocado por sus propios errores, y cómo repercute este tránsito en sus planes de expansión territorial política.

Pase lo que pase, hoy lo concreto es que los oficialismos neuquinos se sienten fuertes, y la oposición se sostiene más con la retórica que con los hechos. Esto, en un contexto de aceleración rumbo a la etapa inicial de la competencia política que se librará el año próximo. Para los observadores, es un tiempo oportuno para reservar localidades, en lo posible, algún palco con buena vista, que permita ver con claridad el choque de las fuerzas que confrontarán por gobernar Neuquén en el futuro.