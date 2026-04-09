Rolando Figueroa: “El 42% de los recursos de Neuquén son regalías que reinvertimos”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, brindó definiciones clave sobre el impacto económico de Vaca Muerta durante su participación en el programa "Sólo una vuelta más", conducido por Diego Sehinkman en TN. Allí, el mandatario provincial desglosó cuánto dinero queda en la provincia por la actividad hidrocarburífera y defendió el rol del Estado en la redistribución.

“Hay que diferenciar si se exporta o no”, aclaró el mandatario al inicio, y precisó que “de cada 100 pesos que se exportan, primero hay que descontar el 8% de retenciones que van al Estado nacional”. Sobre el monto restante, explicó que “se aplica el 12% de regalías, que es lo que le queda a la provincia por un recurso no renovable”.

Figueroa detalló además que la renta generada por la actividad también tributa impuesto a las ganancias, cuya distribución alcanza tanto a la Nación como al conjunto de las provincias. En ese esquema, Neuquén recibe una porción menor: “Del total que se reparte, a Neuquén le corresponde apenas el 1,72%”, indicó.

En cuanto al peso del petróleo y el gas en las cuentas provinciales, el gobernador fue contundente: “Hoy cerca del 42% de los recursos de Neuquén son regalías”. Y agregó: “El 85% de los ingresos de la provincia son propios, mitad impuestos provinciales y mitad regalías”.

El mandatario también cuestionó el sistema de coparticipación federal, al señalar que “las provincias petroleras fueron castigadas con el coeficiente de reparto” por contar con recursos propios, lo que consideró una “incongruencia en un país federal”.

En otro tramo de la entrevista, defendió el impacto social de la industria energética, aunque reconoció desigualdades históricas. “Añelo no tenía gas en su núcleo urbano, y es de donde se extrae el gas que se exporta. Lo mismo pasaba en el norte neuquino”, señaló. Según afirmó, esas brechas comenzaron a revertirse en su gestión: “En estos dos años solucionamos esas injusticias y reinvertimos los recursos en toda la provincia”.

Figueroa también resaltó indicadores económicos: “Hemos disminuido un 59% la desocupación y un 52% la pobreza”, aseguró. Y añadió que Neuquén es actualmente “el lugar donde más empleo, empresas, ventas y construcción se generan en la Argentina”.

Consultado por la gestión nacional, el gobernador valoró la relación institucional con la administración de Javier Milei. “No compartimos lo mismo, pero nos llevamos muy bien dadas las reglas de juego”, afirmó.

En ese sentido, destacó la adaptación de la provincia al nuevo escenario: “Cuando el Gobierno nacional dijo que no iba a hacer obra pública, nos organizamos con los 57 intendentes para poder dar respuestas”. También subrayó la participación neuquina en la Ley Bases y el impulso al RIGI para atraer inversiones.