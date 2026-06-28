Persecución política y autoritarismo: el linaje que domina Cutral Co y censura opositores

Cutral Co es, en la concepción política de la palabra, una suerte de linaje que la familia Rioseco gobierna desde hace 19 años de forma ininterrumpida. En el 2007, Ramón Rioseco ganó la Intendencia y fue reelecto para el cargo en 2011, cuando obtuvo un amplio respaldo popular. En 2015 su hermano José fue quien tomó las riendas de la Municipalidad hasta su fallecimiento hacia finales del 2023, momento en el cual Ramón regresó al poder en la localidad tras volver a imponerse en las urnas, con un mandato hasta diciembre del 2027.

Por lo general no está bien visto que una misma familia gobierne una localidad a lo largo de muchos años, sobre todo entre quienes reivindican la idea de la “alternancia en el poder”. Sin embargo, es indiscutible que los hermanos Rioseco tuvieron el apoyo de la ciudadanía en cada contienda electoral desde 2007 hasta 2023 que les permitió construir poder en una de las ciudades más importantes de la Provincia en lo que hace a la actividad hidrocarburífera.

No obstante, en las últimas semanas se dio un hecho que abrió un fuerte debate acerca de la censura para “callar” a quienes se presentan como opositores a la política de turno (en este caso en Cutral Co) y la separación de poderes, que muchas veces no termina siendo otra cosa que un concepto vacío.

Todo comenzó cuando Omar Pérez, concejal electo por Comunidad y recientemente incorporado al espacio La Libertad Avanza, vinculó a la gestión actual de Ramón Rioseco con los hechos de inseguridad y narcotráfico en la ciudad petrolera, que se presentan como dos flagelos recurrentes y que generan evidente preocupación entre los vecinos.

Eso cayó como una bomba en el oficialismo, que desde su bloque en el Concejo Deliberante -Todos por Cutral Co, integrado por seis de los nueve ediles- impulsó un pedido de juicio político contra el concejal libertario. No es un dato menor el hecho de que Ramón Rioseco tiene un alfil propio en el recinto: se trata de Jésica Rioseco, su hija, quien se desempeña como vicepresidenta primera.

La Libertad Avanza Neuquén salió rápidamente en defensa de Omar Pérez tras conocerse esta situación y emitió un duro comunicado -firmado entre otros por la presidenta del espacio y senadora nacional, Nadia Márquez- alegando censura a quienes se presentan como opositores al Gobierno de Cutral Co, persecución política y autoritarismo.

El comunicado fue rubricado además por el senador nacional, Pablo Cervi; el concejal de Neuquén capital por LLA, Nicolás Montero; la diputada nacional, Soledad Mondaca; entre otros referentes del partido.

“El kirchnerismo local y sus aliados recurren una vez más a las herramientas del apriete y la censura. La intimidación para que nuestro concejal se retracte no es más que un burdo manotazo de ahogado de una gestión acorralada por la realidad que los vecinos de Cutral Co padecen todos los días”, expresaron en el comunicado.

“El verdadero problema del intendente es que César Omar Pérez no es un súbdito de Rioseco. No se puede continuar subestimando a la ciudadanía, dado que es la población la que padece diariamente las consecuencias del narcotráfico y la inseguridad”, agregaron.

Y concluyeron: “Ramón Rioseco y su conducción política confunden a la Municipalidad con un feudo privado donde nadie puede opinar. Odiaron siempre, y hoy más que nunca, las ideas de la libertad porque exponen sus privilegios, su autoritarismo y el fracaso de un modelo que vive de espaldas a los ciudadanos. Les aterra perder el control del relato y de la caja que manejan hace décadas”.

Aun no hay una resolución a propósito del pedido de juicio político contra el concejal Omar Pérez, que tiene el respaldo del aparato libertario en la Provincia.

Lo que está claro es que los problemas que enfrentan los vecinos de Cutral Co en materia de inseguridad no tienen solución a la vista, y eso genera un profundo malestar que habrá que ver cómo impacta de cara a las elecciones del próximo año, donde Ramón Rioseco podría volver a disputar la Intendencia en caso de desearlo.



