La senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez pasó por el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado. Se refirió al Presupuesto 2026 para el Gobierno nacional que fue aprobado la semana pasada en la Cámara alta y también habló sobre si le gustaría ser candidata a intendenta de la Capital de cara a las elecciones del 2027.
“Habíamos trabajado mucho años anteriores para aprobar un Presupuesto, nuestra condición siempre era déficit cero, entonces fue difícil culturalmente, es como que acostumbramos al hecho de ‘no sé de dónde salen los recursos, pero los pongo’. Veníamos con una dinámica distinta, a qué le quitamos, dónde nos endeudamos o qué impuesto bajamos, a los políticos no les gusta eso. Los presupuestos anteriores tuvieron mucho debate también, pero no había voluntad política de tener uno sin déficit. Lo que te dicen usualmente es no importa, aprobalo así no más. Somos más dogmáticos quizás”, expresó la senadora nacional en primer lugar.
Además comentó: “Lo que sancionó Diputados no se modificó nada en relación al Presupuesto. El 70% del cálculo de recursos está destinado a gastos sociales, esto es salud, educación, jubilaciones, seguridad. Hay leyes que se cumplieron muy pocas veces, como una que establece un 6% para educación, el 1% para ciencia y técnica. Lo que hacemos es transparentar ante la gente, blanquear lo que no se cumple. Se aumentó el Presupuesto para el sector educativo, pero con la premisa de que no haya déficit. No podemos gastar más de lo que ingresa, porque cómo hacemos para financiar lo que invertimos de más. La única forma de solventar eso es endeudarte o emitir moneda, o también aumentar impuestos. La oposición nos pide gastar dinero que no está y no nos dice de dónde va a salir”.
“Creemos que era un paso que se debía lograr, pero no se nos ocurrió ahora. Se entendió que no iba a aprobarse un presupuesto deficitario. Patricia (Bullrich) juega un rol fundamental por sus formas y su relación con el Ejecutivo. Hay acuerdos en el sentido de que queremos esto, necesitamos caminar para acá, y los gobernadores algunos nos apoyan. Las elecciones de octubre dieron como ganador rotundo a La Libertad Avanza. Hay mandatarios que entendieron un mensaje para ponernos de acuerdo”, manifestó la funcionaria en relación al voto positivo del proyecto de legisladores provincialistas.
Finalmente, Nadia Márquez habló sobre una eventual postulación a intendenta: “No quiero ser candidata a intendenta, pero sí quiero ganarle la Intendencia a Mariano Gaido, vamos a ver con qué candidato. Hoy no es un tema el 2027”.