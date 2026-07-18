El refugio de la impunidad: cuando la Justicia duerme en casa

La reciente decisión de un Tribunal de Impugnación de concederle la prisión domiciliaria a Jorge Russo condensa en un solo fallo todo lo que la sociedad cuestiona de un sistema judicial que parece desconectado de la realidad y del dolor de las víctimas. Estamos hablando de un hombre condenado por abusar sexualmente de su hijastra durante 19 años.

Diecinueve años de sometimiento, de silencio forzado y de una violencia sistemática ejecutada en el ámbito que debía ser de mayor protección: el propio hogar. Que tras semejante aberración el Poder Judicial dictamine que el lugar de reclusión del culpable deba ser precisamente una casa no es solo una contradicción biológica y psicológica, es una bofetada directa a la dignidad de la víctima y un mensaje devastador para la comunidad.

La decisión se llevó adelante el miércoles en una audiencia de revisión. El tribunal de impugnación compuesto por los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y Liliana Deiub tomó la decisión por unanimidad ¿Cuál es el criterio de humanidad que aplican estos tribunales para aliviar las condiciones de encierro de un abusador serial, mientras la víctima lleva una condena perpetua en su memoria? La prisión domiciliaria para delitos de esta magnitud desvirtúa el concepto de pena y la reduce a un mero trámite administrativo. Despojado de cualquier perspectiva de género y de derechos humanos fundamentales, la comodidad de un hogar no puede ser el destino de quien destruyó una infancia y una juventud entera amparado en el poder intrafamiliar.

Diecinueve años de sometimiento, de silencio forzado y de una violencia sistemática ejecutada en el ámbito que debía ser de mayor protección: el propio hogar. Que tras semejante aberración el Poder Judicial dictamine que el lugar de reclusión del culpable deba ser precisamente una casa no es solo una contradicción biológica y psicológica, es una bofetada directa a la dignidad de la víctima y un mensaje devastador para la comunidad.

Este tipo de resoluciones no hacen más que profundizar la desconfianza pública en las instituciones y revictimizar a quienes con un coraje infinito, se animaron a romper el silencio esperando un castigo ejemplar. Los magistrados entendieron que no estaba debidamente fundamentada la prisión preventiva de modo que dieron marcha atrás con la medida.

Cuando la Justicia confunde las garantías procesales con el privilegio y la laxitud ante el horror deja de ser justicia. Se convierte en complicidad institucional. Los privilegios para los violadores deben terminar y el cumplimiento efectivo en cárcel común debe ser la única respuesta admisible ante la barbarie. Hay fallos que terminan un expediente y hay fallos que abren una herida.

La reciente decisión de un Tribunal de Impugnación de conceder la prisión domiciliaria a Jorge Russo no solamente modificó las condiciones de cumplimiento de una condena. También volvió a instalar una pregunta que hace tiempo recorre las calles de Neuquén ¿Está la Justicia escuchando a la sociedad? Hay cifras que, por sí solas, dimensionan la magnitud del horror.

El anuncio del abogado querellante, Carlos Caroselli, de solicitar 35 años de prisión para Jorge Russo, no es un número azaroso ni un mero tecnicismo legal. Es el reflejo de un daño acumulado a lo largo de casi dos décadas. Es la traducción jurídica de vidas enteras marcadas por el abuso. Un pedido de esta envergadura pone a la Justicia de Neuquén ante un espejo histórico. La provincia arrastra antecedentes donde casos aberrantes de abuso intrafamiliar terminaron en condenas que la sociedad muchas veces percibió como insuficientes o lejanas a la gravedad de los hechos.

Hoy la querella marca un norte claro: frente a delitos que destruyen la infancia y la integridad de manera continuada, la respuesta institucional debe ser la máxima rigurosidad que el código permita. El debate ya no pasa únicamente por los años de encierro, sino por la coherencia del sistema. Mientras las víctimas y sus representantes legales exigen una pena ejemplar y extraordinaria para reparar en algo el horror vivido, la ciudadanía asiste con desconcierto a los vaivenes de un proceso que recientemente otorgó beneficios de prisión domiciliaria bajo un manto de dudas.

La contradicción es flagrante y dolorosa para la opinión pública. Por un lado, un reclamo de justicia que exige 35 años de cárcel efectiva por la gravedad y pluralidad de los delitos; por el otro, la sensación de un sistema permeable a argucias que alejan al condenado del penal. La respuesta que dé el tribunal en las próximas audiencias de cesura no solo definirá el futuro de Jorge Russo, definirá fundamentalmente, qué valor le otorga el Estado neuquino al sufrimiento de las víctimas.

Si la balanza se inclina hacia la rigurosidad y el castigo proporcional al calvario denunciado, se enviará un mensaje disuasorio contundente. De lo contrario, se profundizará esa grieta de desconfianza que hace que la sociedad sienta que, a menudo, la Justicia camina en el sentido opuesto al sentido común y a la protección de los más vulnerables. Porque detrás de cada resolución judicial hay mucho más que artículos del Código Penal, hay víctimas, hay familias, hay una comunidad que observa y hay una confianza pública que cuesta décadas construir y apenas un instante perder.

Cuando se trata de delitos de extrema gravedad, las resoluciones deben ser impecables. No sólo desde el punto de vista jurídico. También desde la claridad con la que explican por qué se toman.

Nadie discute que un Estado de Derecho debe respetar las garantías constitucionales. Nadie pretende que los jueces fallen según la presión de las redes sociales o el humor de la opinión pública. Pero tampoco puede ignorarse que cada decisión judicial tiene un impacto que trasciende el expediente. Cuando se trata de delitos de extrema gravedad, las resoluciones deben ser impecables. No sólo desde el punto de vista jurídico. También desde la claridad con la que explican por qué se toman. Porque cuando una decisión genera desconcierto, cuando deja más preguntas que respuestas, el problema ya no es únicamente jurídico, es institucional.

La sociedad necesita entender. Necesita saber por qué una persona condenada deja una unidad penitenciaria para cumplir la pena en su domicilio. Y el día que una víctima crea que el sistema no podrá protegerla ni hacerle justicia, ese día no habrá fracasado solamente un tribunal. Habrá fracasado uno de los compromisos más sagrados del Estado: proteger a quienes más necesitan que la Justicia esté verdaderamente de su lado.