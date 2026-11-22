Con su inédito encuentro en Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin le mandaron un mensaje claro al mundo: este triunvirato busca consolidarse como centro de decisión por encima de los organismos multilaterales y del derecho internacional. Para entender qué papel juega cada uno en esta etapa del orden global hay que mirar cómo llegaron a la cumbre y qué se llevaron de ella. Todos salieron con algo. Pero uno solo parece quedarse con la agenda.

Putin rompió su aislamiento

Trump y Xi le abrieron las puertas de su club exclusivo al presidente ruso, y eso solo ya le sirvió. Putin puede mostrarle al mundo que, después del aislamiento que siguió a la invasión de Ucrania en 2022, las dos potencias lo necesitan en la mesa para, al menos, amortiguar el desorden global, que tiene a esa guerra y a la de Medio Oriente como principales factores. Ambos deben pensar que las más de 5.000 ojivas de su arsenal nuclear, que lo equiparan con el de Estados Unidos, son razón suficiente para tenerlo en la mesa y no en el menú. El daño que generó al derecho internacional con la invasión quedó como un tema menor para no decir inexistente.

No tuvo que hacer ninguna concesión para estar en la foto. Validó así su estrategia de guerra permanente contra Ucrania y de acciones cada vez más amenazantes contra Europa que hacen efecto en sus líderes que las consideran como amenazas existenciales. Y encima se llevó el respaldo de Xi y de Trump para incluir, en uno de los cuatro puntos principales de la declaración firmada, una embestida contra la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra.

Zelenski y los líderes europeos tuvieron otra muy mala semana. Vieron cómo Trump llamó amigo a Putin y, peor aún, sumaron sospechas, y con razón, de que su destino se definirá sin ellos. La comparación con la cumbre de Yalta suena exagerada, pero la imagen de tres líderes mundiales definiendo el destino de otros es inevitable. Hay una diferencia: en 1945 al menos había un europeo en la mesa. Esta vez no hubo ninguno.

Trump, a la búsqueda de estabilidad

Trump llegó con la necesidad de cambiar la dinámica derrotista que lo acompaña. Al pantano de su guerra con Irán se le sumó la aplastante derrota electoral, ambas muy conectadas entre sí, un problema que ni Putin ni Xi tienen y por el que los envidia. Se le vienen dos años difíciles, con una oposición demócrata que parece haber encontrado un rumbo claro y contundente. Por eso Trump busca acelerar en todos los frentes posibles. Quiere sumar a la estabilización del mercado petrolero en Irán una tregua entre Rusia y Ucrania, y también ordenar la relación con China, tanto en lo comercial como en la guerra tecnológica aunque eso signifique claudicar. Después de lanzar una prepotente guerra comercial apenas asumió en 2025, terminó aferrado a una tregua con el gigante asiatico, que demostró una fortaleza inédita, que se perpetúa. Su último posicionamiento en el escándalo de espionaje de Nvidia, respaldando al CEO Jensen Huang, va en la misma dirección: no lesionar la relación con China. No quiere sobresaltos en su agenda global. Los demócratas miran con preocupación este acercamiento a China, que algunos califican de sumisión. Sobre todo los demócratas que se preparan para volver al poder en 2029 con una agenda totalmente contraria a la que muestra Trump: endurecimiento con China en temas sensibles como comercio, tecnología e IA y alejarse de Putin con más sanciones y restableciendo la alianza con Ucrania y a Europa.

Xi, el que maneja la agenda

Xi no necesitó gestos ampulosos para demostrar poder, como los que hizo Trump cuando lo recibió en Washington o como el de Putin con el episodio del maletín "nuclear" que un colaborador suyo llevaba a todos lados. A diferencia de sus invitados, no se embarcó en guerras en las que quedó empantanado, y aplica al extremo su estrategia de aparecer como garante del nuevo orden mundial. Aprovecha el momento de extrema debilidad de Trump y también de Putin.

El encuentro en Shenzhen, símbolo del arrasador avance tecnológico de China, duró menos de una hora y media y cerró con un comunicado conjunto lavado y sin definiciones, con referencias vagas a la reforma de la ONU, la Corte Penal Internacional, el diálogo nuclear y la producción energética. Para Xi, ni Putin, con quien mantiene una alianza en la que los rangos están claros y quedaron expuestos en esta cumbre, ni Trump, sobre todo, a quien sí le brindó la pompa y el despliegue que le gusta tanto al presidente de Estados Unidos, están en condiciones de pactar acuerdos de largo plazo.

Con poco, Xi dejó satisfechos a los dos: blanqueó al ruso y le dio a Trump la chance de salir de la dinámica perdedora. Mientras, Europa mira impotente. Putin consiguió un lugar en la mesa y Trump consiguió aire pero el que aparece como árbitro de los asuntos más sensibles del mundo es Xi, y por eso fue el gran ganador de Shenzhen.