En un contexto donde emprender requiere creatividad y adaptación constante, Naga emerge desde Zárate con una propuesta de indumentaria urbana que reivindica la identidad argentina. Fundada en mayo de 2026 por Gabriel Sandro y Natalia Tereszczuk, la marca busca diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo gracias a una combinación de diseño contemporáneo y símbolos nacionales.

Gabriel Sandro explica que la marca nació de la necesidad de emprender y de una idea que venía madurando: “Queríamos desarrollar un producto con identidad, que se diferenciara dentro del universo de la moda”. Actualmente, venden sus productos tanto en su tienda online como en la Feria de la Costanera de Zárate, con la mira puesta en consolidar su proyecto.

El diferencial: la autenticidad y patriotismo mezclado con diseño y buena calidad

El Mundial de Fútbol, cercano en el tiempo, despertó un sentimiento de pertenencia que los impulso a apostar por prendas que expresen esa pasión argentina, pero desde una perspectiva cotidiana y moderna, lejos del merchandising tradicional. Según Sandro, “el contexto tuvo mucho que ver. Nos dimos cuenta de que había espacio para ofrecer prendas que expresaran esa pasión, pero desde una mirada cotidiana, lejos del merchandising tradicional y con una propuesta de diseño”.

Un emprendimiento de indumentaria urbana viste el orgullo argentino

Detrás de cada diseño hay un proceso cuidadoso que comienza con la identificación de símbolos representativos de la cultura nacional. La producción se realiza junto a fabricantes seleccionados por su calidad y compromiso, lo que permite mantener un equilibrio entre diseño y excelencia. Actualmente, la marca se enfoca en fortalecer su red productiva y en consolidar la imagen de Naga.

“Queremos que quien las use pueda expresar su pasión por Argentina de una manera moderna, con estilo y sin resignar calidad”, afirman sus creadores.

Emprender en Argentina es un desafío constante, marcado por costos elevados y márgenes ajustados. Sin embargo, la pasión y la capacidad de adaptación son el motor que impulsa a los fundadores de Naga a continuar con su proyecto. “El emprendedor aprende a adaptarse, a reinventarse y a sostener el proyecto con mucho esfuerzo”, señala Sandro.

Ante la competencia global y el avance de grandes plataformas internacionales, Naga destaca el valor de ofrecer productos con una identidad auténticamente argentina. “Los argentinos conectamos muy fuerte con nuestros símbolos y con aquello que nos representa. Esa es la esencia de Naga: demostrar que se puede construir una marca con diseño, personalidad y una identidad auténticamente argentina”, concluyen.

Con un camino por recorrer, Naga representa el esfuerzo y la creatividad de quienes apuestan por un proyecto propio en el país, buscando vestir el orgullo nacional con una estética actual y diferenciada.