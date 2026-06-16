El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes la entrega de nuevo equipamiento e indumentaria para fortalecer el trabajo de Bomberos de la Policía del Neuquén, en un acto donde además se anunció la adquisición de tres autobombas importadas desde Europa. Dos de estas unidades permitirán realizar rescates en altura de hasta 10 pisos, una capacidad clave ante el crecimiento urbano y la construcción de edificios cada vez más altos en la capital provincial.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que la incorporación responde a una planificación destinada a modernizar las capacidades operativas de la fuerza. Explicó que, al iniciar la gestión, se detectó que Neuquén capital no contaba con autobombas preparadas para intervenciones de gran altura.

“En Neuquén capital Bomberos que no contaba con autobombas en altura, solo podían llegar a un tercer o cuarto piso. Nos pusimos a trabajar y hoy podemos decir que en breve estarán llegando importadas desde Europa tres autobombas nuevas, dos de ellas con escaleras para poder acceder a 10 pisos de edificios, entre 30 y 40 metros”, señaló Nicolini.

El ministro remarcó que contar con estas herramientas permitirá acompañar el crecimiento de la Provincia y brindar respuestas acordes a las nuevas demandas. “Eso nos pone muy felices porque tenemos que tener una división de Bomberos acorde al Neuquén que estamos viviendo”, afirmó.

Durante su discurso, también resaltó el acompañamiento permanente a las distintas áreas de Bomberos y puso en valor la tarea diaria que realizan. “El compromiso con toda la Policía y con Bomberos está marcado desde el primer día. Esta gestión trabaja firmemente para que puedan tener la última tecnología, el mejor equipamiento y estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

En ese sentido, recordó la creación de nuevas áreas y bases operativas, como también la entrega de móviles y elementos específicos. “Se han entregado móviles para Bomberos, equipamiento de ataque rápido, y hoy seguimos con estos trajes estructurales de última generación y demás equipamiento necesario para trabajo en altura y para el área de buceo”, agregó.

Por su parte, Enrique Freire, a cargo de la dirección de Bomberos de la Policía del Neuquén, destacó el impacto que tendrá la incorporación del nuevo material en las distintas especialidades que desarrolla el personal, cuya inversión provincial asciende a $189.660.633.

“Para mí es sumamente importante este equipamiento porque no solamente nos suma en la parte operativa de combate de incendio, sino también para todas nuestras especialidades: altura, buceo, rescate vehicular, el área judicial y pericias, que hoy cumplen una función preponderante en la investigación de hechos de incendio”, indicó.

Freire aseguró que las nuevas herramientas permitirán mejorar la respuesta ante emergencias en toda la Provincia. “Lo más importante para nosotros es la respuesta que podemos dar a la comunidad. Esto es una muestra de una gestión responsable que entiende cuál es la función que cumple Bomberos para toda la comunidad neuquina”, sostuvo.

Además, remarcó el crecimiento territorial de la fuerza y la incorporación de nuevas bases. “Se sigue trabajando en la planificación de todos los elementos que necesitamos y vamos en ese camino”, señaló, al mencionar el fortalecimiento del servicio en distintas zonas de la Provincia, como Zapala, Villa Traful y Manzano Amargo.

Equipamiento e inversión



La entrega de equipamiento e indumentaria forma parte de las políticas provinciales orientadas al fortalecimiento del sistema de respuesta ante emergencias y busca mejorar las condiciones de seguridad del personal que desarrolla tareas de alto riesgo.

Entre los elementos incorporados se encuentran 17 kits completos de protección personal e incendios, integrados por capuchas ignífugas, cascos de seguridad, botas de caucho, guantes para altas temperaturas y trajes estructurales, destinados a preservar la integridad física del personal durante intervenciones complejas.

También se entregó equipamiento específico para rescate técnico en altura, compuesto por cuerdas semiestáticas, cascos, arneses, bloqueadores, poleas, descensores, guantes de rescate y sistemas de iluminación.

Para tareas de rescate vehicular se incorporaron equipos hidráulicos tipo RAM y cadenas multipropósito, herramientas que permiten optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia de las intervenciones.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la inversión reafirma el compromiso de fortalecer los servicios de emergencia y brindar mejores condiciones de protección, seguridad y desempeño a los bomberos neuquinos.

Estuvieron presentes el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez y el subjefe, Walter San Martín.



