La empresaria y panelista Marixa Balli salió con los tapones de punta contra el ministro de Economía Luis Caputo luego de que el funcionario realizara fuertes críticas hacia la industria textil argentina. En un encendido descargo televisivo, la dueña de Xurama calificó los dichos como “ofensivos” y aseguró que desconocen la realidad de quienes producen y trabajan en el país.

El cruce se dio al aire de A la Barbarossa (Telefe), cuando se analizaron las declaraciones de Luis Caputo, quien afirmó que nunca compra ropa en la Argentina porque es “muy cara” y llegó a definir los precios del sector como “un robo”. Ante eso, Marixa Balli decidió intervenir desde su rol de empresaria textil y no se guardó nada.

“Ministro, trabaja en la política argentina, no puede decir que nunca compró ropa en la Argentina porque es muy cara. Pero aparte, porque tenés la posibilidad de viajar”, lanzó Marixa Balli, visiblemente molesta. Y agregó con tono firme pero medido: “La gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo… es ofensivo esto, pero lo digo con buena onda”.

Lejos de quedarse solo en la crítica, Marixa Balli remarcó que habla desde la experiencia cotidiana y el esfuerzo personal. “Soy una ciudadana realista de lo que laburo y que me rompo el alma”, sentenció, dejando en claro que sus palabras no responden a una postura ideológica sino a la realidad del sector productivo.

Cuando el resto del panel le recordó que Luis Caputo había tratado a los textiles de “ladrones”, la empresaria profundizó su análisis económico. “Y bueno, lo que pasa es que vos tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros”, explicó con claridad.

En ese sentido, Marixa Balli apuntó directamente a la presión fiscal como uno de los principales problemas que enfrenta la industria. Según sostuvo, los altos costos no son un capricho sino la consecuencia directa de un sistema impositivo que asfixia a quienes producen en el país.

“Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal”, propuso la dueña de Xurama, y reclamó medidas concretas para acompañar al sector. “Colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarias, con las mini PyMEs”, insistió.

Para cerrar, Marixa Balli dejó una reflexión que resonó fuerte en el estudio y en redes sociales: “Este país se sostiene con los trabajadores. Entonces, ¿ayudamos a los trabajadores o los vamos a hacer bosta?”. Una frase que sintetizó su postura y reavivó el debate sobre la industria textil y las políticas económicas.