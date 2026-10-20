Banco Macro participó de la Misión Comercial de Energía Argentina-Texas, una iniciativa desarrollada del 18 al 22 de octubre de 2026 en Neuquén para fortalecer los vínculos empresariales entre Estados Unidos y Argentina y promover nuevas oportunidades de inversión vinculadas con Vaca Muerta.

El CEO de la entidad, Juan Parma, destacó la importancia del encuentro para el desarrollo del sector energético y sostuvo que el crecimiento de la producción y de las exportaciones requiere financiamiento para toda la cadena de valor, desde las grandes operadoras hasta las pequeñas y medianas empresas proveedoras.

La misión fue organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) en paralelo con la Expo Argentina de Petróleo y Gas Patagonia 2026 (AOG). El programa contempló encuentros empresariales, visitas técnicas, actividades de innovación y espacios de intercambio sobre energía, infraestructura, tecnología y finanzas.

El financiamiento de las pymes, una pieza clave para Vaca Muerta

Durante su participación, Parma señaló que la expansión de la industria hidrocarburífera generará mayores necesidades de inversión en sectores como el transporte, la provisión de arena y agua, el acero, las obras civiles y los servicios especializados.

Según explicó, algunos segmentos de la cadena de valor podrían experimentar incrementos de entre dos y tres veces en la demanda. Para responder a ese escenario, las empresas necesitarán ampliar su infraestructura, incorporar equipamiento y disponer de capital de trabajo.

En ese contexto, el ejecutivo remarcó que el sistema financiero debe acompañar tanto a los grandes operadores como a los proveedores que necesitan recursos para aumentar su capacidad productiva.

«Lo que tiene que ocurrir es que la infraestructura acompañe y que las cadenas de valor acompañen», sostuvo Parma al analizar los desafíos que plantea el crecimiento energético.

Qué herramientas ofrece Banco Macro a las empresas proveedoras

El banco busca facilitar el acceso al crédito mediante instrumentos que permitan a las pymes obtener liquidez a partir de ingresos futuros, como contratos con operadoras, facturas pendientes de cobro y cheques diferidos.

Estas alternativas pueden ayudar a financiar la compra de materias primas, camiones y equipamiento, además de cubrir los costos operativos necesarios para ejecutar nuevos contratos.

Parma también destacó Finova, una plataforma fintech en la que Banco Macro tiene una participación del 50%. Según explicó, permite descontar facturas y cheques incluso a empresas que todavía no son clientes de la entidad.

La herramienta apunta a ampliar las opciones de financiamiento para las compañías que integran las cadenas de proveedores y necesitan recursos para acompañar el crecimiento de la actividad.

La conexión entre Argentina y Texas busca nuevas oportunidades de inversión

La Misión Comercial de Energía reunió a empresarios, inversores y referentes del sector energético en torno a las oportunidades que ofrece Vaca Muerta y al potencial exportador de Argentina.

Entre los ejes del encuentro estuvieron las visitas técnicas a operaciones hidrocarburíferas, las reuniones de negocios entre empresas, el intercambio tecnológico y las oportunidades de inversión en infraestructura.

La participación de Banco Macro se inscribe en un escenario en el que la ampliación de la capacidad exportadora de petróleo y el desarrollo de futuros proyectos de gas natural licuado pueden impulsar nuevas inversiones y aumentar la demanda de bienes y servicios.

Para Neuquén y Río Negro, ese proceso representa una oportunidad para ampliar la actividad de las empresas locales, siempre que puedan responder a las exigencias de escala, equipamiento y financiamiento que plantea la industria.

Banco Macro busca ampliar su presencia en Neuquén

Parma destacó la presencia territorial de la entidad en la provincia. Según los datos aportados durante la entrevista, Banco Macro cuenta con cinco sucursales en Neuquén, dos de ellas en la capital, y atiende a unos 50.000 clientes en la provincia, entre los cuales hay aproximadamente 1.500 pymes.

El ejecutivo también señaló que la entidad busca profundizar su participación en la región y acompañar a las empresas que quieran integrarse a la cadena de valor energética.

La misión comercial permitió poner en agenda una cuestión central para la próxima etapa de Vaca Muerta: cómo garantizar que el crecimiento de las inversiones y de las exportaciones también encuentre respaldo financiero en las empresas que prestan servicios y abastecen a las operadoras.

La continuidad de estos vínculos empresariales y el acceso efectivo al crédito serán factores relevantes para determinar cuánto de ese crecimiento puede traducirse en nuevas inversiones y oportunidades productivas para las pymes de la región.

La entrevista completa: