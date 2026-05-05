A dos décadas de su llegada a Neuquén, María Cecilia Pailos transformó un emprendimiento mínimo, un plotter, una computadora y una mesa, en una empresa consolidada que hoy brinda soluciones clave para el sector de la construcción, la industria y el comercio. Pero su recorrido no se detiene ahí: en los últimos años también incursionó en el mundo del streaming con un canal propio que busca visibilizar experiencias del rubro.

Disarquen, la firma que lidera, se especializa en servicios de ploteo, copiado y escaneo de planos, además de cartelería de obra, señalética y gráfica en gran formato. Sus principales clientes provienen del universo de la construcción: arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, desarrolladoras e inmobiliarias. Sin embargo, su alcance también se extiende a comercios y empresas del sector petrolero, especialmente en el área de influencia de Vaca Muerta.

Trayectoria que se reinventa

“La tecnología avanzó muchísimo. Hoy trabajamos con vinilos refractarios que se ven de noche, materiales microperforados para vidrieras y lonas especiales para carteles luminosos”, explicó Pailos. Además, destacó la incorporación de códigos QR en carteles de obra como una herramienta clave para captar clientes de forma inmediata.

De la pandemia al streaming

La pandemia marcó un punto de inflexión. Disarquen, que ofrecía capacitaciones presenciales, debió migrar a la virtualidad. Esa experiencia fue el germen de un nuevo proyecto: un canal de YouTube llamado Universo Disarquen, donde Pailos comenzó a compartir entrevistas y contenidos vinculados al sector.

“El streaming empezó como una forma de contar lo que nos había pasado. Después me di cuenta de que no había espacios específicos sobre la parte gráfica aplicada a la construcción”, relató. El canal fue creciendo con la incorporación de un locutor profesional y nuevos contenidos, incluyendo temas del mercado inmobiliario y testimonios de trabajadores que llegaron a la región en busca de oportunidades.

Experiencia que suma innovación

Experiencia en territorio

El vínculo con el desarrollo regional no es nuevo. En 2015, en pleno auge de la actividad hidrocarburífera, Disarquen abrió una sucursal en Añelo, epicentro de la actividad en Vaca Muerta. Durante tres años brindaron servicios locales para evitar traslados a la capital provincial.

“Fue una experiencia muy buena. Incluso participamos del centenario de la localidad con un grupo de emprendedores”, recordó. Aunque la actividad luego se desaceleró, la empresa mantiene vínculos con clientes de la zona.

Espíritu emprendedor

Pailos destaca que el crecimiento fue paulatino y sostenido, incorporando nuevos servicios como el trabajo en vinilo en los últimos cinco años. Actualmente, el equipo está conformado por varias áreas, incluyendo producción, limpieza, diseño y gestión de redes.

A pesar del avance digital, no abandona estrategias tradicionales: “Sigo creyendo en el contacto directo. Repartimos folletos en colegios profesionales, facultades y ferreterías. Eso todavía funciona”.

Producción gráfica con futuro

Con 20 años de trayectoria, Disarquen no solo refleja la evolución de un rubro técnico, sino también la capacidad de adaptación de una emprendedora que supo leer los cambios del entorno y reinventarse, sin perder de vista su esencia.