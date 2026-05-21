El debate por el avance de la Inteligencia Artificial en el mundo artístico sigue creciendo y ahora fue Guillermo Francella quien decidió levantar la voz junto a otros reconocidos actores argentinos. El protagonista de El encargado apareció en un nuevo video impulsado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices para reclamar una regulación urgente sobre el uso de imágenes, voces y réplicas digitales.

La campaña ya había tenido una enorme repercusión días atrás cuando Ricardo Darín protagonizó el primer clip viral. Ahora, el histórico actor se sumó a una nueva pieza audiovisual junto a figuras como César Bordón, Valentina Bassi, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

En el video, Guillermo Francella deja una fuerte reflexión sobre el impacto de la tecnología en la industria audiovisual. “¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, expresó el actor en el mensaje difundido en redes sociales.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices explicaron que el objetivo principal de la campaña es visibilizar los peligros que genera el uso descontrolado de herramientas de IA capaces de imitar rostros, voces y actuaciones sin autorización. Según remarcaron, esta problemática afecta directamente los derechos laborales y artísticos de intérpretes y trabajadores del sector.

Además, la entidad señaló que en distintos países ya comenzaron a implementarse leyes y acuerdos para proteger a los artistas frente al crecimiento de estas tecnologías. Por eso, el gremio argentino busca instalar el tema en la agenda pública y avanzar hacia una regulación clara que garantice transparencia para el público y resguarde el trabajo de los actores.

En uno de los fragmentos más contundentes de la campaña, Ricardo Darín había advertido: “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”. Sus palabras rápidamente generaron repercusión en redes y reabrieron el debate sobre los límites de la IA.

Por su parte, Marina Bellati también había participado del primer video difundido por el gremio. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan”, sostuvo la actriz, dejando en claro la preocupación que existe dentro del ambiente artístico por la utilización indebida de contenido digital.

Mientras la campaña continúa sumando figuras reconocidas como Guillermo Francella y Ricardo Darín, la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó que seguirá trabajando junto a organizaciones del sector audiovisual para impulsar propuestas que protejan los derechos laborales frente al crecimiento de la Inteligencia Artificial.