La sexta edición de Volando Alto Mujer se realizará el próximo sábado 13 de junio en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. El evento, que reúne a emprendedoras, empresarias y profesionales de distintos rubros, ofrecerá una jornada completa de capacitación, inspiración y generación de contactos para mujeres que buscan potenciar sus proyectos y negocios.

En diálogo con el programa La segunda mañana que se emite por AM550, la empresaria y organizadora del encuentro, Andrea Molejón, explicó que esta será la sexta edición del evento y destacó que, debido a su crecimiento, actualmente se realiza una sola vez al año. “Volando Alto es una gran comunidad de mujeres empresarias y emprendedoras. Son mujeres que generan economía en el país y que necesitan herramientas para seguir creciendo, escalando y encontrándose con otras personas que atraviesan desafíos similares”, señaló.

Molejón explicó que uno de los principales objetivos del encuentro es fomentar la creación de redes de apoyo y negocios entre mujeres. “Se puede emprender sola, pero siempre es mejor hacerlo acompañada. Con más experiencia y comunidad, el camino se vuelve más liviano y se puede llegar más lejos”, afirmó. La jornada comenzará a las 8.30 con la acreditación y se extenderá hasta las 17. Durante el día habrá ocho conferencistas de nivel nacional e internacional, rondas de negocios, espacios de mentoría, actividades de posicionamiento de marca y diversas instancias de intercambio entre las participantes.

El encuentro se realizará el 13 de junio en el Centro de Convenciones Domuyo y espera convocar a cientos de emprendedoras.

Entre los temas que formarán parte de la agenda se destacan tecnología y negocios, marketing, branding, costos, e-commerce, economía, negocios digitales y empresas de triple impacto. Además, participará la especialista Luz Sandoval, quien presentará casos de éxito de mujeres que desarrollaron empresas vinculadas al sector tecnológico.

La organizadora remarcó que uno de los desafíos más frecuentes que observa entre las emprendedoras es la necesidad de fortalecer la confianza en sus capacidades. “Muchas veces las mujeres se ponen un techo a sí mismas. Volando Alto busca brindar herramientas para que puedan encontrar una ruta más saludable y efectiva a la hora de emprender”, indicó.

Otro de los ejes del encuentro será la transformación digital de los negocios. En ese sentido, Molejón sostuvo que las nuevas tecnologías ya no son una opción para quienes buscan crecer. “O las tomamos o quedamos afuera. Hay que entender cómo cambian los hábitos de consumo y aprender a utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial sin perder el valor humano”, expresó.

Volando Alto Mujer ofrecerá charlas, mentorías y espacios de networking para potenciar proyectos y negocios.

Aunque el evento nació como un espacio destinado exclusivamente a mujeres, este año también contará con la participación de hombres, tanto entre los expositores como entre los asistentes. “Hay muchos eventos mixtos instalados en Neuquén y quise crear algo diferente. Pero con el tiempo muchos hombres comenzaron a interesarse y preguntar si podían participar, así que decidimos abrir las puertas”, comentó.

La expectativa de la organización es reunir a unas 500 participantes en esta nueva edición. Además de las entradas generales, habrá una modalidad VIP que ofrecerá acceso a espacios exclusivos con mentores y speakers, además de beneficios especiales. Las entradas pueden adquirirse a través del perfil oficial de Volando Alto Mujer en Instagram, donde se encuentra disponible el enlace de inscripción. Según adelantó Molejón, el cupo VIP estará disponible por tiempo limitado debido a la capacidad reducida de ese sector.

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