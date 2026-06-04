El programa "Soñé Que Volaba" del streaming OLGA lanzó una novedosa competencia federal para unir distintas ciudades y que cada localidad tenga su oportunidad de mostrar por qué es la mejor del país.

Hace algunos días el programa, integrado por Migue Granados, Lucas Fridman, Homero Pettinato y Vicki Garabal, anunció que harían esta actividad, para que una persona de las localidades elegidas sea el encargado de defender el lugar donde vive y fundamentar por qué es el mejor, frente a otros competidores.

La modalidad incluye mostrar monumentos, comidas, historias, anécdotas, mitos urbanos, hechos históricos, personajes, paisajes, entre más opciones. "Primero de lo más superficial y lo más lindo y después vamos introduciéndonos", explicó Migue Granados, al frente del stream.

Se trata de una propuesta que busca que los argentinos conozcan más su país y puedan adentrarse en ciudades, pueblos o localidades de todas las provincias que tal vez no conocían. A minutos de anunciar la propuesta ya había 130 ciudades inscriptas.

Cómo se podía participar y qué hay que hacer ahora

Para participar había que enviar el nombre de tu ciudad y las más mencionadas fueron sorteadas para un fixture que tendrá todas las instancias de una competencia:16avos, 8avos, cuartos, semifinal y final. Las ciudades que lleguen a la final recibirán un asado de parte del canal de streaming, quienes viajarán al lugar para conocerlo en profundidad.

Cabe destacar que durante la competencia sólo participa una persona en representación. La primera instancia será de defensa y asistirán al canal mostrando imágenes como un pantallazo general para poder avanzar a la siguiente instancia. "Tienen que defender y enbanderarse con su ciudad", aclararon desde el stream.

Luego de eso llegarán las "misiones", la organización de la competencia pedirá al representante que busque historias en su propia ciudad: la mejor anécdota, el lugar más antiguo, el lugar más lindo, la persona más importante, el más talentoso, etc.

También se destaca que el ganador no es quien tenga la ciudad más linda o más novedosa, sino el que mejor haya logrado defender el lugar donde vive, con argumentos y datos interesantes.

Cuando se hizo el sorteo en el bolillero, durante el stream de este jueves, Neuquén Capital salió sorteado y competirá contra Las Breñas, en Chaco. Otros de los competidores son Choele Choel, Rada Tilly, Viedma, Posadas, Mar del Plata, Santa Rosa, Nogoyá, Colonia Caroya, Córdoba, Chilecito, Ituzaingó, Rosario, entre otros.

Finalmente, la misma audiencia elegirá en vivo en el chat de YouTube qué localidad pasa a la siguiente instancia, por lo cual el voto queda en manos únicamente del público.