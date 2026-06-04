Neuquén mantiene una sólida posición financiera respaldada por una administración prudente de sus recursos. La calificadora FIX SCR S.A. volvió a mejorar la calificación en esta gestión otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida de su deuda histórica y el manejo responsable de sus obligaciones financieras y la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en las anteriores gestiones.

Desde abril de 2024, la Provincia cuenta con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta 500 millones de dólares. “Esperamos el momento justo para mejorar aún más la calificación que tenemos en los distintos organismos internacionales y poder realizar una emisión de títulos con las mejores tasas disponibles, enfocada en la inversión en infraestructura.

Todo este crecimiento que se da hoy en Neuquén nos genera una demanda permanente de bienes y servicios públicos que nos pone en la obligación de acompañar el desarrollo que nos va demandando ese crecimiento”, afirmó Figueroa.

Figueroa recordó que, mientras en el mundo se habla de los tigres asiáticos que crecen al 6% anual, la Provincia está creciendo al 12%: “En dos años y medio Neuquén incrementó casi en un 32% el Producto Bruto Geográfico.

Al iniciar la gestión Neuquén tenía una deuda pública de 1.800 millones de dólares y un importante déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares. Durante la actual gestión se canceló el 48% de la deuda heredada y llevamos financiando más de 1.000 millones de dólares en infraestructura.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Figueroa, la Provincia no ha emitido Letras del Tesoro, una decisión que contribuyó a fortalecer la salud financiera de corto plazo y a consolidar un esquema de administración basado en el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La estrategia de ordenamiento financiero impulsada por el Ejecutivo permite destinar mayores recursos a áreas prioritarias como Educación, Salud y Seguridad, al tiempo que fortalece las condiciones para futuras mejoras en la calificación crediticia y el acceso a financiamiento competitivo para obras de infraestructura.



