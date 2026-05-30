La minería se prepara para ocupar un lugar central en el debate sobre el futuro productivo y energético de la Argentina. En un contexto marcado por el crecimiento de las inversiones en cobre y litio, la Semana de la Ingeniería 2026 reunirá desde el 3 de junio, en Buenos Aires, a empresarios, académicos y funcionarios para analizar las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector.

Bajo el lema "Minería estratégica para un mundo en transición", el encuentro organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) buscará instalar una agenda complementaria a la de los hidrocarburos y poner en discusión el papel que pueden desempeñar los minerales críticos en el desarrollo económico del país.

La actividad será presidida por Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y contará con la participación de referentes de compañías mineras, universidades, organismos públicos y especialistas vinculados a la transición energética. El objetivo será debatir cómo aprovechar el potencial de recursos como el cobre y el litio, cuya demanda global crece impulsada por la electrificación, las energías renovables y las nuevas tecnologías.

"La ingeniería es el puente que permite transformar recursos naturales en desarrollo concreto", señaló Pérez de Solay al presentar el evento. El ejecutivo destacó además el impacto que la actividad puede generar en materia de empleo, desarrollo de proveedores e inversiones en las regiones donde se emplazan los proyectos.

Desde el CAI consideran que la minería atraviesa un momento decisivo. Su presidente, Pablo Bereciartua, sostuvo que el país cuenta con recursos de clase mundial y capacidades técnicas para convertirse en un actor relevante en las cadenas globales vinculadas a la transición energética. No obstante, advirtió que el desafío pasa por acompañar el crecimiento del sector con infraestructura, innovación y criterios de sostenibilidad.

La agenda incluirá paneles sobre logística, financiamiento, desarrollo tecnológico, empleo e impacto ambiental, además de espacios dedicados a los grandes proyectos cupríferos que podrían transformar el perfil exportador argentino durante las próximas décadas.

Las conclusiones del encuentro serán plasmadas en un documento estratégico orientado a identificar prioridades para el mediano y largo plazo. En un escenario donde Vaca Muerta concentra buena parte de la atención económica, la minería buscará consolidarse como otro de los pilares capaces de atraer inversiones, generar divisas y fortalecer la inserción internacional de la Argentina.