El almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) gana escala en América Latina y el Caribe: la capacidad operativa alcanzó los 3,4 GW (3.408 MW) en agosto de 2026, más del doble de los 1,6 GW (1.681 MW) registrados en 2025.

Según la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), este incremento marca el paso de proyectos piloto a una etapa madura donde el almacenamiento resulta indispensable para la integración de energías renovables y la flexibilidad de los sistemas eléctricos.

Chile lidera ampliamente el desarrollo en la región con 2.291 MW de capacidad BESS en operación, lo que representa cerca de dos tercios del total latinoamericano. Sumando las iniciativas en fase de pruebas (2.389 MW) y en construcción (4.960 MW), el país trasandino alcanza aproximadamente 9,6 GW.

Esta expansión responde a la rápida penetración de parques solares y eólicos, permitiendo guardar la energía en momentos de alta oferta para inyectarla cuando la demanda sube, reduciendo vertimientos y aliviando las restricciones de transmisión.

Avances en Argentina y el resto de la región

El crecimiento se extiende bajo distintos esquemas a lo largo del continente. Argentina ha adjudicado más de 1.400 MW mediante mecanismos competitivos para dotar de firmeza a su sistema. Por su parte, México prevé incorporar 2.216 MW hacia 2030 a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que Honduras desarrolla un sistema de 75 MW/300 MWh y Jamaica avanza con 110 MW/220 MWh asociados a nueva generación limpia. Brasil, en tanto, afianza marcos regulatorios y licitaciones específicas.

Al ganar escala masiva, los sistemas de baterías han dejado de ser meros recursos reactivos para pasar a transformar las condiciones de la red. Su operación modifica la demanda neta, el despacho y el perfil horario de las tarifas, al almacenar energía en periodos de abundancia renovable y liberarla en horas pico, incidiendo de forma directa sobre las señales económicas del mercado.

OLACDE concluye que los desafíos de planificación trascienden la mera adición de megavatios. La nueva fase requerirá articular almacenamiento, generación flexible, gestión de la demanda y redes de transmisión para garantizar un suministro renovable seguro, eficiente y confiable.