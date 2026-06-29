La licitación nacional e internacional para incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías despertó un fuerte interés del sector privado. Un total de 37 empresas presentó 232 proyectos por una potencia conjunta de 8.230 MW, equivalentes a inversiones potenciales cercanas a los US$ 8.200 millones.

El volumen de ofertas supera ampliamente el objetivo inicial de la convocatoria, que prevé adjudicar 700 MW de capacidad de almacenamiento, con inversiones estimadas en alrededor de USD 700 millones para fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La iniciativa, denominada Alma SADI, busca incorporar centrales de almacenamiento en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo, Pampa y la provincia de Buenos Aires (sin incluir el AMBA), con el propósito de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir las interrupciones del servicio.

El nivel de participación fue once veces superior a la potencia licitada, un resultado que, según el Gobierno, refleja el fuerte interés de inversores nacionales e internacionales por desarrollar infraestructura energética en la Argentina.

Las mayores propuestas se concentraron en la provincia de Buenos Aires, con 1.960 MW distribuidos en 42 proyectos; el NEA, donde Chaco y Formosa reunieron 1.790 MW en 62 iniciativas; y el NOA, con 1.435 MW correspondientes a 37 proyectos. También se recibieron ofertas para las regiones Centro, Litoral, Cuyo y Pampa.

Concluida la apertura de los sobres económicos, CAMMESA iniciará el proceso de evaluación técnica y económica de las ofertas antes de realizar la adjudicación de los 700 MW previstos, prevista para los primeros días de julio. El Gobierno destacó además que los precios ofertados fueron altamente competitivos y, en algunos casos, se ubicaron alrededor del 65% del valor máximo establecido en el pliego.

Los sistemas de almacenamiento mediante baterías de última generación permiten responder rápidamente a las variaciones de la demanda eléctrica, aportar reservas al sistema y mejorar la flexibilidad operativa de la red, reduciendo el riesgo de cortes y elevando la calidad del servicio.

La licitación forma parte del plan de infraestructura energética que impulsa el Gobierno nacional desde 2024 para reforzar el sistema eléctrico, acompañar el crecimiento de la demanda y recuperar inversiones que, según la administración, estuvieron postergadas durante las últimas dos décadas.

El programa Alma SADI fue lanzado por el Gobierno nacional como un mecanismo específico para incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías en puntos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La iniciativa busca mejorar la confiabilidad de la red, incrementar la capacidad de respuesta ante picos de demanda y facilitar una operación más eficiente del sistema eléctrico sin necesidad de construir nueva generación convencional en el corto plazo.

La licitación se enmarca en el plan de normalización y expansión de la infraestructura eléctrica que la administración nacional impulsa desde 2024, con el objetivo de reducir las restricciones operativas, disminuir la frecuencia de cortes de suministro y acompañar el crecimiento de la demanda energética. Además, la incorporación de almacenamiento con baterías es considerada una herramienta clave para otorgar mayor flexibilidad al sistema e integrar de manera más eficiente la generación proveniente de fuentes renovables.