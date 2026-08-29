La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) reunió en Buenos Aires a especialistas, empresas y referentes del sector energético para analizar el crecimiento de las energías renovables y el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el país.

El análisis de las oportunidades de inversión, el nuevo escenario regulatorio y comercial y los desafíos técnicos y financieros para desarrollar proyectos de generación y almacenamiento fueron los principales ejes del Bootcamp Energías Renovables y BESS en Argentina, organizado por el Centro de Formación AHK Academy.

Durante dos jornadas, el encuentro abordó distintos eslabones de la cadena de valor de los proyectos renovables, con especial atención en los recursos solar y eólico, la incorporación de baterías en proyectos híbridos y las etapas de desarrollo, estructuración financiera, ejecución y operación de las iniciativas.

Uno de los principales focos estuvo puesto en el crecimiento del almacenamiento energético y en las oportunidades que surgen a partir de las licitaciones AlmaGBA y AlmaSADI. En ese marco, los especialistas analizaron aspectos del mercado eléctrico argentino, los mecanismos de remuneración por disponibilidad, las garantías de performance y las condiciones necesarias para avanzar con nuevas inversiones.

“La integración de los proyectos energéticos renovables con los sistemas de almacenamiento abre una nueva etapa para el sector energético argentino”, señaló Santiago Enriquez, Skills Expert del Departamento de Energía y Medio Ambiente de AHK Argentina. Según explicó, desde la cámara buscan generar espacios para acercar conocimiento y herramientas que permitan acompañar el desarrollo de este nuevo segmento del mercado.

El programa incluyó además el panel “La visión y los proyectos de los protagonistas de la licitación AlmaSADI”, en el que representantes de empresas adjudicatarias analizaron los resultados del proceso licitatorio, los proyectos BESS previstos en distintas regiones del país y las perspectivas de crecimiento para las energías renovables y el almacenamiento.

Participaron Juan Pablo Alagia, gerente de Desarrollo y Tecnología de 360Energy; Marcelo Rodríguez, gerente Comercial de DQD Energy; Marcos Moore, coordinador de Nuevos Negocios Energéticos de Aluar; y Agustín Heredia Barión, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Genneia.

También expuso Juan Luchilo, gerente general de CAMMESA, quien presentó la visión de la compañía sobre la evolución de las energías renovables, las licitaciones de almacenamiento y los desafíos vinculados con la ampliación de la infraestructura de transporte eléctrico. El bootcamp incorporó casos prácticos sobre estructuración, ejecución y operación de proyectos BESS, además de contenidos vinculados con el marco regulatorio y comercial del sistema eléctrico argentino.

Desde AHK Argentina destacaron que la iniciativa forma parte de una agenda orientada a fortalecer capacidades, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y promover vínculos entre empresas, especialistas e instituciones vinculadas con la transición energética. Con más de un siglo de presencia en Argentina y más de 300 empresas asociadas, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana trabaja en el desarrollo de relaciones comerciales y profesionales entre ambos países.