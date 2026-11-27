América Latina y el Caribe superó los 1,26 millones de vehículos livianos eléctricos e híbridos enchufables en octubre y proyecta cerrar 2026 con alrededor de 1,5 millones de unidades, en un escenario de aceleración de la movilidad sostenible que comienza a demandar más infraestructura, financiamiento e inversiones industriales.

El crecimiento representa un salto del 73,5% respecto del parque contabilizado a fines de 2025, cuando la región registraba cerca de 750.000 unidades. Las proyecciones anticipan que el mercado podría duplicarse en apenas un año, impulsado por la incorporación de vehículos, la renovación de flotas y nuevas políticas para reducir el consumo de combustibles.

Los datos fueron presentados durante la I Cumbre Regional de Movilidad Sostenible de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), realizada en Quito, Ecuador, donde representantes gubernamentales, empresas, universidades y organismos multilaterales debatieron cómo acelerar la transformación del transporte.

La expansión de la electromovilidad también se refleja en el despliegue de unas 40.000 estaciones públicas de recarga en la región, con Brasil concentrando aproximadamente el 75% de esa infraestructura.

Ahorro energético y nuevas inversiones

Uno de los argumentos económicos detrás de la electrificación es el ahorro en el consumo de energía. Según las estimaciones difundidas durante la cumbre, la incorporación de buses y automóviles livianos 100% eléctricos permitiría alcanzar ahorros energéticos por unos US$1.854 millones anuales, mientras que el parque combinado actual representa un ahorro estimado de US$1.674 millones.

El desarrollo del mercado, sin embargo, requiere superar barreras de financiamiento y costos iniciales. Durante las jornadas se analizaron herramientas como exenciones tributarias, créditos verdes y leasing para renovar flotas de transporte público, además de mecanismos para facilitar la incorporación de vehículos eléctricos en actividades logísticas y urbanas.

También se presentaron experiencias de buses eléctricos, transporte de bajas emisiones y embarcaciones solares utilizadas para conectar comunidades amazónicas, con modelos que podrían replicarse en otros países.

El potencial del litio y el cobre en la cadena de valor

La expansión de la movilidad eléctrica abre oportunidades para la industria minera y energética latinoamericana. El litio, el cobre, el níquel y el grafito son insumos estratégicos para la fabricación de baterías, motores y sistemas de carga.

El debate regional apuntó a avanzar más allá de la extracción de minerales y desarrollar capacidades de procesamiento, fabricación de componentes, reciclaje de baterías y trazabilidad de los suministros, con el objetivo de capturar una mayor porción del negocio asociado a la electrificación del transporte.

La región cuenta además con una ventaja en su matriz eléctrica: cerca del 70% de la generación proviene de fuentes renovables, según destacó OLACDE. Ese atributo puede mejorar el balance ambiental de los vehículos eléctricos y fortalecer la estrategia de descarbonización.

Transporte pesado, aviación y nuevos combustibles

La transición no se limita a los automóviles. En carga pesada, transporte marítimo y aviación, el desafío tecnológico y económico requiere combinar distintas soluciones, entre ellas biocombustibles, hidrógeno y combustibles sostenibles de aviación (SAF).

La cumbre también abordó la planificación de redes de recarga, la renovación de flotas y el papel de la investigación académica para diseñar políticas públicas e infraestructura que acompañen el crecimiento de la demanda.

La próxima edición de la Cumbre Regional de Movilidad Sostenible se realizará en Chile en 2027, mientras que Costa Rica será sede en 2028, en una agenda que busca consolidar la cooperación regional y acelerar inversiones en transporte de bajas emisiones.