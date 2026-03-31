Fernando Banderet: “Añelo se puso como la perla de la actividad hidrocarburífera porque ha generado desarrollo”

El intendente de Añelo, Fernando Banderet estuvo mano a mano con Pancho Casado en el programa Espacio para Todos que se emite por Canal 24/7. Habló acerca de los avances en la obra del bypass vial sobre las rutas provinciales 7 y 17, la infraestructura proyectada para la localidad y su mirada en relación al fallo de la Justicia estadounidense a favor de la empresa YPF, por el cual la Argentina no tendrá que pagar US$16.000 millones por lo que fue la decisión durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la compañía.



“El bypass es una obra muy esperada por la problemática que genera que sigan pasando camiones por la localidad”

“Para nosotros es un placer mostrar lo que sucede en Añelo con el gran desarrollo que ayuda a la Provincia en el crecimiento macroeconómico. El bypass es una obra muy esperada, estamos ansiosos de que se pueda concluir, la problemática en la movilidad de los vecinos es intolerante en términos de que sigan pasando camiones, tenemos registro de casi 5.000 camiones que pasan por la ciudad”, expresó el intendente en primer lugar.

En ese sentido continuó: “El caos se genera en horas pico también porque la actividad no para en la industria. Esta circunvalación generará que todo el tráfico que viene con arena hacia la planta de YPF pueda no atravesar Añelo. Después seguirá la movilización de equipos y el tráfico pesado que es lo que requiere el sector, pero eso será con la circunvalación que irá por fuera de la localidad”.

Y agregó sobre la misma línea que “fue una de las propuestas rápidas del Gobierno provincial y estamos próximos a terminarla, hay más de un 80% de avance, calculamos 15/20 días más para la rotonda; mientras que la Ruta 7 demandará alrededor de 40 días más”.

Por otro lado, Banderet mencionó con Pancho Casado que “hay un fideicomiso que se arma de la Ruta 17 a la 8, próximamente arranca la licitación. Tenemos la propuesta de casinos privados que quieren instalarse en la ciudad, nosotros exigimos la construcción de un hotel y dejar la responsabilidad de una inversión en deportes que pueda ser financiada por el inversor, cosa que lo que genera un vicio pueda recuperarse con el deporte”.



Sobre el fallo judicial a favor de YPF: “Nos vuelve a plantear seguridad jurídica que necesita la industria”

En otro sentido, Fernando Banderet se refirió a la reciente noticia del fallo de la Justicia norteamericana a favor de la empresa YPF. “Nos vuelve a plantear la seguridad jurídica que la industria necesita para seguir generando nuevas inversiones, como siempre dice Rolando Figueroa la roca de Vaca Muerta hay que explotarla lo antes posible, sacar ese recurso y generar las divisas para generar diversificación económica”, expresó.

Además, el intendente de Añelo comentó: “Es importante cómo llegan las empresas, tenemos industrias que se quieren instalar, hay un crecimiento grande. Generamos loteos sociales, residenciales, estamos con construcción de viviendas de fondos municipales con recupero financiero para poder llegar a quienes lo necesitan. Hay que trabajar en la contención social y el Estado debe dar oportunidades. Se empezó a reactivar la industria, tenemos varias propuestas en lo que tiene que ver con yacimientos, una es La Calera 2, eso demandará mucha mano de obra para la Provincia”.



La búsqueda para que Añelo deje de ser una ciudad de paso para muchos

En otro sentido, Banderet sostuvo acerca del año pasado: “Tuvimos un 2025 complicado porque la ocupación llegó al 40/45%. Los empresarios no dieron cadena de servicio a lo que estaban generando, la industria cada vez exige más, calidad de construcción habitacional y galerías comerciales, además de complejos sobre actividades recreativas para que tengan los trabajadores. Hay empresas que generaron hotelería o un campamento con tráiler, algo que en su momento se autorizó, pero hoy hay alternativas para poder alojar bien a los trabajadores, generar arraigo”.

En ese momento fue cuando afirmó que “Añelo para muchos era una ciudad de paso, buscamos de qué manera podíamos ser atractivos, pero nos encontramos con una localidad que no tenía infraestructura, se cambió sobre todo la salud, la educación y la infraestructura, espacios verdes, nos queda una deuda sobre la red de agua potable, en eso las inversiones no fueron suficientes. Cuando asumimos exigimos la pronta ocupación de la tierra, porque hablamos de muchas hectáreas que estaban desocupadas”.



Llegada del gas natural a Añelo

“Agradezco la decisión de Rolando Figueroa de llevar el gas natural, se generó una apuesta fuerte en ese sentido con el gasoducto, faltaba generar la conexión y que Camuzzi se hiciera cargo para generar la distribución, pasamos de tener 15.000 metros cúbicos a 150.000 metros cúbicos. Sobre el alto, hay alrededor del 40% de familias con acceso a gas natural, proyectamos un nuevo tendido para llegar a los rincones que nos faltan”, expresó el intendente respecto de dicho servicio público.

Sobre las cloacas manifestó: “El territorio es muy duro para el sistema cloacal, logramos la colaboración de la industria y tuvimos avances sorpresivos, estamos pidiendo una nueva planta sobre la meseta y la idea es largar la licitación lo antes posible. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) nos pidió el proyecto y estimo que en dos meses más podría salir la licitación para la obra que generará mayor infraestructura para pensar en el asfalto”.



Mensaje final

“Añelo se puso como la perla de la actividad porque ha generado desarrollo, muchos cuando llegan imaginaban otra cosa, hoy se trae gente del Norte del país porque no hay gente en la Provincia. Eso le pasa a otras localidades, Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar por ejemplo. La industria no tomaba gente, hoy hay una escuela técnica, pero no tienen la oportunidades de ingresar al sector. Estamos invirtiendo en formación, pero no pueden ingresar a la industria”, concluyó.



La entrevista completa