El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, llegó a Neuquén para participar de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 y ratificó el interés de Washington en ampliar las inversiones y el financiamiento para el sector energético argentino. Según afirmó, el objetivo es movilizar hasta US$ 20.000 millones antes de fines de 2027, con Vaca Muerta entre los principales destinos.

El anuncio se realizó durante un encuentro con empresarios de la industria hidrocarburífera, en el marco de una exposición que reúne a operadoras, proveedores, inversores y autoridades nacionales y provinciales. La presencia del diplomático estadounidense refuerza la relevancia internacional que adquirió la formación neuquina en la estrategia energética argentina.

“Estamos poniendo la plata”, afirmó Lamelas al referirse al respaldo de Estados Unidos. El embajador también expresó su confianza en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y destacó las oportunidades de desarrollo que ofrece la Argentina.

Estados Unidos apunta a Vaca Muerta y al desarrollo del GNL

Uno de los principales ejes del anuncio es el financiamiento para proyectos energéticos de gran escala. Lamelas señaló que existen acuerdos por US$ 7.000 millones con EXIM, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, de los cuales US$ 6.000 millones estarían destinados al proyecto de gas natural licuado que encabeza YPF.

El financiamiento para el GNL es estratégico porque permitiría avanzar en la infraestructura necesaria para transformar los recursos gasíferos de Vaca Muerta en exportaciones destinadas a los mercados internacionales.

La iniciativa requiere inversiones en producción, procesamiento, transporte y licuefacción del gas. También demanda obras que conecten los yacimientos de la Cuenca Neuquina con las instalaciones de exportación previstas en la región patagónica.

En este escenario, el respaldo financiero estadounidense podría contribuir a destrabar proyectos de gran escala. Sin embargo, el monto global anunciado debe distinguirse de las inversiones efectivamente ejecutadas: los desembolsos dependerán de los acuerdos específicos, las condiciones de financiamiento y el avance de cada iniciativa.

La AOG Patagonia 2026 concentra la agenda energética internacional

La visita de Lamelas se produce durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, que se desarrolla del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén capital.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, reúne a empresas operadoras, compañías de servicios, proveedores y representantes de organismos públicos y privados.

La agenda incluye reuniones empresariales, conferencias técnicas y espacios dedicados al financiamiento, la innovación y las oportunidades de negocios vinculadas con Vaca Muerta. El encuentro funciona como una plataforma para establecer contactos comerciales y analizar las condiciones necesarias para ampliar la producción de petróleo y gas.

La participación del embajador estadounidense se suma a la presencia de otras autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el presidente Javier Milei y el gobernador neuquino Rolando Figueroa, quienes participaron de la apertura de la exposición.

Para Neuquén, la feria representa una oportunidad para mostrar el potencial de la industria hidrocarburífera y acercar a las empresas locales a nuevas posibilidades de inversión y contratación.

Qué significa el anuncio para Neuquén y las empresas locales

La posibilidad de movilizar miles de millones de dólares abre expectativas para distintos segmentos de la economía regional. El impacto potencial no se limita a las compañías que extraen petróleo y gas: también alcanza a los proveedores industriales, las empresas de transporte, los servicios especializados y las firmas vinculadas con la construcción de infraestructura.

Las pymes neuquinas pueden encontrar oportunidades en la provisión de insumos, mantenimiento, logística, ingeniería y servicios para los proyectos energéticos. No obstante, la concreción de esos negocios dependerá de los contratos que se adjudiquen, los requisitos técnicos y financieros de las operadoras y la capacidad de las empresas locales para competir.

En ese sentido, la AOG Patagonia también busca fortalecer la integración de los proveedores regionales a la cadena de valor de Vaca Muerta.

El desafío para la provincia será convertir el interés internacional en proyectos concretos que generen actividad económica, empleo y una mayor participación de las empresas neuquinas.

El Corredor Andes-Atlántico, otra apuesta por la infraestructura

Durante su intervención, Lamelas también destacó el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral orientada a modernizar la infraestructura que conecta los recursos energéticos y mineros argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

La propuesta contempla inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital, además de iniciativas de cooperación en ferrocarriles, vías navegables y puertos.

La infraestructura es uno de los factores determinantes para el crecimiento de Vaca Muerta. Aumentar la extracción de hidrocarburos no alcanza si no existen sistemas de transporte, instalaciones de procesamiento y terminales capaces de llevar esa producción a los mercados de exportación.

Por eso, la agenda estadounidense combina el interés por los recursos energéticos con proyectos destinados a mejorar la conectividad y la capacidad logística de la Argentina.

Para la Patagonia, el avance de estas iniciativas podría tener consecuencias que trasciendan la actividad petrolera y gasífera, al favorecer la circulación de bienes, la integración productiva y el desarrollo de nuevas inversiones.

La competencia tecnológica también forma parte de la agenda

El embajador estadounidense volvió a advertir sobre los riesgos que, según Washington, representa la tecnología china para la seguridad de la información y las infraestructuras estratégicas.

Lamelas sostuvo que el gobierno chino puede exigir a sus empresas la entrega de datos sensibles. Sus declaraciones se inscriben en una disputa tecnológica más amplia entre Estados Unidos y China, que también alcanza a las redes de comunicaciones y a los sistemas utilizados en sectores estratégicos.

En una industria como la energética, la seguridad informática y el control de los sistemas tecnológicos son aspectos relevantes para la operación de instalaciones, el monitoreo de procesos y la protección de información empresarial.

La posición estadounidense puede influir en las discusiones sobre la selección de proveedores tecnológicos para proyectos de infraestructura. Sin embargo, las declaraciones del diplomático no implican por sí mismas que se haya adoptado una nueva restricción para las empresas que operan en la Argentina.

Qué falta para que los anuncios se conviertan en inversiones concretas

El anuncio de hasta US$ 20.000 millones establece una referencia para la relación económica entre Washington y Buenos Aires, pero todavía es necesario precisar cómo se distribuirían los fondos entre los distintos proyectos y qué parte corresponde a inversión privada, créditos o garantías financieras.

Uno de los puntos centrales será el avance del financiamiento de EXIM para el desarrollo de GNL asociado a YPF. También será importante conocer qué iniciativas de infraestructura podrían recibir respaldo y cuáles son los plazos previstos para su ejecución.

La evolución de estos acuerdos tendrá consecuencias para la industria energética, las empresas proveedoras y los planes de exportación de hidrocarburos.

Por ahora, la agenda bilateral coloca a Vaca Muerta en una posición central dentro de las oportunidades de inversión que Estados Unidos busca impulsar en la Argentina. El próximo paso será identificar qué proyectos avanzan hacia compromisos financieros definitivos y cuáles comienzan a traducirse en obras, contratos y actividad económica.