La expansión de Vaca Muerta está generando nuevos desafíos para las empresas que se ocupan de la gestión ambiental en Neuquén. Ayelén Pinto, representante de Ambient All, una pyme familiar con alrededor de 20 años de trayectoria en el transporte y tratamiento de residuos especiales, aseguró que la firma atraviesa un proceso de crecimiento y expansión para responder a las necesidades de la industria.

La situación fue expuesta durante una entrevista realizada en el stand de Mejor Energía y Prima Multimedios, en la segunda jornada de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, que se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén.

Pinto explicó que el aumento de la actividad obligó a reorganizar el trabajo, incorporar personal, especializar puestos y sumar unidades de transporte. También señaló que la empresa busca diversificar sus servicios ambientales para adaptarse a los nuevos requerimientos del sector energético y de otras actividades industriales.

Cómo impacta el crecimiento de Vaca Muerta en la gestión de residuos

El incremento de la producción de petróleo y gas plantea una exigencia adicional para las empresas que deben retirar, transportar y gestionar los residuos generados por la actividad industrial.

«Estamos en un proceso de crecimiento y expansión. Es un desafío muy grande porque vamos creciendo», sostuvo Pinto al describir el presente de la pyme.

La representante detalló que la transformación no se limita a sumar vehículos. La compañía debió modificar su matriz de trabajo, ampliar su estructura de personal y desarrollar procedimientos acordes con los requisitos normativos.

El desafío es acompañar el crecimiento de la industria sin perder estabilidad operativa ni los estándares de servicio. Para una empresa de servicios ambientales, esto implica prepararse para atender mayores volúmenes y responder a las necesidades que surjan a medida que avance la producción hidrocarburífera.

Pinto también advirtió que la expansión productiva puede modificar tanto la cantidad como los tipos de residuos que deben gestionarse.

Qué residuos transporta la empresa y dónde trabaja

La actividad de la firma se concentra en los residuos especiales contaminados con hidrocarburos, entre ellos el aceite mineral usado. Además del transporte, presta servicios de disposición final para determinadas corrientes de residuos.

Aunque el sector Oil & Gas representa una parte importante de su trabajo, la empresa no limita sus operaciones a las petroleras. También atiende a compañías de transporte, concesionarios y otros generadores de residuos especiales.

Su área de mayor actividad comprende:

Añelo y alrededores: uno de los principales focos operativos de la empresa.

Rincón de los Sauces: otra zona central para la prestación de servicios.

Neuquén y Centenario: localidades donde también desarrolla tareas.

Según explicó Pinto, la compañía cuenta con habilitaciones para operar en Neuquén, Río Negro y a nivel nacional. No obstante, aclaró que la mayor parte de su actividad se concentra en Añelo y su zona de influencia.

Aceite mineral usado: un servicio que alcanza a otras industrias

Uno de los aspectos destacados por Pinto es la recolección de aceite mineral usado, un residuo que puede generarse en distintas actividades económicas y no solamente en los yacimientos petroleros.

La representante indicó que la empresa retira este aceite de forma gratuita, como parte del servicio que ofrece a diferentes sectores industriales. La propuesta busca dar respuesta a generadores que necesitan gestionar adecuadamente sus residuos.

Ayelén Pinto durante una entrevista sobre el crecimiento del transporte y tratamiento de residuos especiales vinculados con Vaca Muerta en la AOG Patagonia 2026.

El alcance de esta actividad amplía la dimensión ambiental del servicio: la gestión de residuos especiales involucra a empresas de transporte, concesionarios y otros establecimientos que también forman parte de la economía regional.

En ese sentido, Pinto sostuvo que la responsabilidad ambiental no corresponde exclusivamente a la actividad petrolera, sino que atraviesa a distintos segmentos de la sociedad.

El desafío de invertir sin perder estabilidad

El crecimiento también plantea una cuestión económica para las pymes proveedoras: cómo financiar las inversiones necesarias para ampliar sus operaciones sin comprometer la estabilidad del negocio.

Pinto señaló que la empresa se encuentra más estabilizada que en etapas anteriores, aunque reconoció que apostar al futuro requiere contar con recursos para sostener las inversiones y cumplir con los estándares que demanda la industria.

La incorporación de vehículos, personal especializado y procedimientos operativos forma parte de esa adaptación. Sin embargo, la entrevistada no precisó montos de inversión, cantidad de unidades incorporadas ni el crecimiento porcentual de la demanda.

Esos datos permitirían dimensionar con mayor precisión el impacto económico de la expansión de Vaca Muerta sobre las empresas locales dedicadas a los servicios ambientales.

Qué servicios ambientales busca desarrollar la pyme

La diversificación es otra de las estrategias que mencionó Pinto. Según explicó, dentro de los servicios ambientales existen distintas unidades de negocio, desde el transporte y la disposición final hasta las prestaciones in situ y ex situ.

Estas últimas expresiones distinguen, en términos generales, entre los trabajos realizados en el lugar donde se encuentra el residuo y aquellos que se llevan adelante fuera de ese sitio. Las prestaciones concretas dependen del tipo de residuo y del servicio contratado.

La empresa busca desarrollar nuevos segmentos dentro de su actividad para responder a necesidades que van más allá de la recolección y el traslado.

La posibilidad de ampliar esos servicios adquiere relevancia en una cuenca donde la evolución de la producción exige adaptar la infraestructura y las capacidades de los proveedores. El reto será determinar qué nuevas prestaciones tendrán mayor demanda y qué inversiones requerirán.

La gestión de residuos, un factor clave para el desarrollo energético

El crecimiento de la producción hidrocarburífera no solo demanda equipos, transporte e infraestructura. También requiere mecanismos adecuados para gestionar los residuos que se generan durante las operaciones.

En Neuquén, este tema tiene antecedentes que muestran la importancia del tratamiento y la disposición final. En diciembre de 2024, por ejemplo, se registró un incendio en un galpón de la empresa Indarsa, en el Parque Industrial de Neuquén, donde se acopiaban mantas oleofílicas y otros residuos vinculados con la industria hidrocarburífera.

En otro caso, durante febrero de 2025, la Justicia neuquina amplió la acusación contra empresarios vinculados con Comarsa por presuntos hechos de contaminación relacionados con residuos petroleros. Se trata de una causa distinta y no vinculada con la empresa mencionada por Pinto.

Estos antecedentes permiten distinguir dos cuestiones complementarias: la expansión de la actividad necesita capacidad operativa para gestionar sus residuos y, al mismo tiempo, requiere controles y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

En ese contexto, el transporte y la disposición final constituyen eslabones relevantes de la cadena de gestión. La capacidad de respuesta de las empresas proveedoras será uno de los aspectos a observar a medida que se amplíe la actividad en Vaca Muerta.

Qué puede pasar en los próximos años

Para Pinto, el principal desafío de los próximos dos o tres años será adaptarse a las necesidades que surjan con el aumento de la producción de petróleo y gas.

La entrevistada identificó tres dimensiones centrales: responder a mayores cantidades de residuos, adecuarse a los distintos tipos que puedan generarse y sostener la prestación del servicio.

La evolución de la demanda también abrirá interrogantes sobre la capacidad de transporte disponible, las inversiones necesarias, la formación del personal y la infraestructura habilitada para tratar cada corriente de residuos.

Por ahora, la empresa se encuentra en una etapa de expansión y desarrollo de nuevas unidades de negocio. El próximo paso será convertir ese crecimiento en una capacidad operativa sostenible, que permita atender a la industria energética y a otros sectores sin descuidar los requisitos ambientales.

La entrevista no incluyó un cronograma de inversiones ni metas cuantificadas de expansión. Esos datos serán relevantes para conocer cómo evolucionará la firma y qué capacidad podrá aportar a la gestión de residuos en la cuenca neuquina.

La entrevista completa: