La provincia de Neuquén volverá a convertirse en el centro de atención de la industria energética nacional con la realización de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, que se desarrollará del lunes 19 al jueves 22 de octubre en el Espacio DUAM de esta capital. El evento reunirá a los principales actores del sector petrolero y gasífero en un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y los récords de producción alcanzados durante el último año.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la exposición ocupará más de 17 mil metros cuadrados y contará con la participación de más de 400 marcas expositoras. Según las estimaciones de la organización, más de 20 mil visitantes, entre empresarios, ejecutivos, técnicos y profesionales vinculados a la industria, recorrerán el predio durante las cuatro jornadas.

La muestra se consolidó como uno de los encuentros energéticos más importantes del país y tendrá nuevamente a Neuquén como anfitriona, reafirmando el rol estratégico que ocupa la provincia en el mapa hidrocarburífero argentino.

Vaca Muerta, el gran atractivo de una industria en expansión

La nueva edición de la AOG Patagonia llega en medio de un escenario de fuerte crecimiento para la producción de hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta se consolidó como el principal polo energético del país y actualmente explica el 79% de la producción nacional de petróleo, con 715.105 barriles diarios, y el 77% de la producción de gas natural, con 123 millones de metros cúbicos por día.

Los números reflejan la magnitud de la transformación. En apenas doce meses, la formación sumó 157.486 barriles diarios adicionales de petróleo, un volumen superior al que producía toda Vaca Muerta en 2018. A lo largo de los últimos ocho años, la producción se multiplicó casi doce veces, con un crecimiento promedio anual del 36%.

Este desarrollo permitió que Neuquén se posicionara como la cuarta provincia exportadora de la Argentina y aportara el 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, pese a concentrar apenas el 1,5% de la población del país.

Se esperan más de 400 marcas expositoras en la nueva edición de la AOG Patagonia 2026 - Foto: Archivo

Gas y Petróleo del Neuquén tendrá un lugar destacado

Entre los protagonistas de la exposición estará Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa provincial que participa activamente en distintos desarrollos dentro de Vaca Muerta a través de asociaciones con operadoras nacionales e internacionales.

La firma contará con un stand ubicado en la zona central de la muestra, junto a otros referentes de la Cuenca Neuquina. Desde la compañía destacan su rol en la promoción de inversiones y en la generación de proyectos que buscan traducir el crecimiento energético en beneficios concretos para la provincia y sus habitantes.

Tecnología, innovación y oportunidades de negocios

Además de la exhibición comercial, AOG Patagonia ofrecerá una amplia agenda académica con conferencias técnicas, presentaciones de proyectos, análisis de mercado y debates sobre los desafíos que enfrenta la industria energética.

Los asistentes también podrán conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la exploración, perforación, producción y transporte de hidrocarburos, así como participar de espacios de networking destinados a fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de inversión.

La expectativa es que la edición 2026 supere nuevamente las cifras alcanzadas en 2024, cuando la exposición registró niveles récord de participación y consolidó a Neuquén como la capital energética de la Argentina.