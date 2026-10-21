La trastienda de la AOG Patagonia 2026 no da tregua. Pasillos repletos de ejecutivos, auditorios con capacidad colmada y un ritmo frenético de reuniones bilaterales tiñeron este martes las instalaciones del Espacio DUAM en la capital neuquina.

El tradicional Encuentro con los CEOs —moderado por el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón— reunió a las máximas autoridades corporativas para debatir el salto de escala de Vaca Muerta, pero también dejó al descubierto tensiones operativas.

El plato fuerte de la tarde lo brindó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Al proyectar una curva histórica de la producción de la petrolera de mayoría estatal desde su fundación en 1922 hasta el presente, el ejecutivo mostró cómo la compañía atraviesa máximos históricos, aunque dejó en claro que la mirada está puesta en el horizonte: la meta de alcanzar los 2 millones de barriles diarios de petróleo a nivel nacional.

"Esto les quería mostrar porque YPF va a otra escala, va a ser otra compañía", enfatizó Marín al fundamentar los requerimientos de inversión en obras de evacución y en el megaproyecto de GNL.

Sin embargo, el tramo de mayor impacto político y gremial de su intervención ocurrió cuando se refirió al capital humano. Marín lanzó una severa advertencia a las operadoras y, fundamentalmente, a las empresas de servicios especiales por la baja inserción laboral de los graduados del Instituto Vaca Muerta.

“Ya se certificaron a 500 chicos calificados que tienen el título y están listos para entrar a trabajar, y hasta ahora solo se ha tomado el 3%. Si no tomamos conciencia, el Instituto va a tener poca vida. Y no puede ser que ocurra eso”, sentenció el titular de YPF, exigiendo priorizar a los técnicos locales.

Capacitación, el salto offshore y el modelo del GNL

En la misma mesa de debate, la CEO de Chevron Argentina, Ana Simonato, recogió el guante sobre el desafío del talento y enfatizó la necesidad de una mirada integral. “No se trata solo de formar a los profesionales que necesitaremos a largo plazo; el crecimiento de la Argentina en energía abarca también la minería y toda la cadena de servicios. Tenemos que desarrollar a nuestra gente para construir una industria que sea verdaderamente sostenible”, señaló.

En ese sentido, llamó a profundizar el trabajo coordinado entre provincias y privados: "Los desafíos que tenemos hoy no son los mismos de ayer. Argentina está en una etapa diferente del desarrollo y tenemos que mirar qué aprender para adaptarnos".

A su turno, Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies, puso el foco en la exploración y celebró la integración regional. “Nosotros seguimos viendo muchas oportunidades en lo que tiene que ver con la exploración, y sobre todo estamos trabajando mucho con la exploración offshore”, indicó, al tiempo que remarcó con orgullo la primera reversión de flujo de gas hacia el mercado brasileño. "Estamos muy orgullosos de que el gas de Neuquén llegue a Brasil", celebró.

Por su parte, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), desglosó la hoja de ruta del consorcio de GNL que lideran junto a YPF y otras compañías. Bulgheroni detalló tres pilares estratégicos: la integración de la mayor cantidad posible de productores bajo el liderazgo de la petrolera nacional; la adopción de plataformas flotantes de licuación para ganar flexibilidad en los mercados internacionales; y la ventana geopolítica que ubica a la Argentina como un proveedor de energía seguro, limpio y de largo plazo para el mundo.

Cumbre diplomática, la "roca" de Sapag y rondas de negocios

La jornada tuvo además una fuerte impronta geopolítica con la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El diplomático recorrió la feria, mantuvo encuentros privados con autoridades provinciales y ejecutivos de firmas estadounidenses y nacionales, e inspeccionó las novedades tecnológicas que se exhiben en el predio.

En el plano institucional, uno de los momentos más concurridos de la tarde fue la presentación del libro “Vaca Muerta: Tesoro y faro para la Argentina”, de Jorge Sapag, en la Sala Lanín 3.

Con la moderación del periodista Cristian Navazzo, el exgobernador neuquino repasó las dos décadas de decisiones políticas que hicieron posible el no convencional.

Durante su exposición, Sapag sorprendió al público al mostrar una muestra de roca extraída por YPF a miles de metros de profundidad: “Es la muestra de un mar antiguo de hace 140 millones de años que dejó flora y fauna atrapadas dentro de la arcilla. Esa es hoy una de las formaciones no convencionales más importantes del mundo y la segunda reserva mundial de gas”, explicó emocionado.

La intensa actividad ferial se completó con las charlas de la Comisión de Compliance del IAPG —enfocadas en el fortalecimiento de proveedores, la ética corporativa y el uso con criterio humano de la Inteligencia Artificial—, las Rondas de Negocios cara a cara entre pymes y compradores de las grandes 'majors', y la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas en el Casino Magic, configurando una cobertura de 360 grados sobre el presente y futuro de la cuenca neuquina.