Neuquén llevará a la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG) 2026 una propuesta que buscará mostrar cómo conviven el crecimiento de Vaca Muerta y el potencial turístico de la provincia. Del 19 al 22 de octubre, en el Espacio Duam, la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y NeuquénTur compartirán un espacio institucional para presentar oportunidades de inversión, proyectos productivos y destinos turísticos.

La iniciativa se desarrollará en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera, con Vaca Muerta como uno de los principales motores económicos de la provincia. La apuesta será vincular ese crecimiento con otras actividades capaces de generar empleo, movilizar las economías regionales y ampliar las oportunidades de desarrollo en las distintas localidades neuquinas.

GyP mostrará el potencial de Vaca Muerta y las oportunidades de inversión

El espacio de GyP estará ubicado en el Hall 1, sector 1B-20 del Espacio Duam, y tendrá una superficie de 84 metros cuadrados. La empresa provincial participará junto con representantes del Ministerio de Energía durante las cuatro jornadas de la exposición.

El stand de GyP funcionará como punto de encuentro para operadores, proveedores, referentes de la industria y potenciales inversores interesados en conocer las novedades del sector hidrocarburífero y las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina.

La participación también buscará mostrar el papel de GyP como empresa provincial en la promoción de inversiones y el acompañamiento a los distintos actores de la industria energética.

Turismo: Neuquén promocionará sus destinos en la feria energética

La propuesta incorporará a NeuquénTur, la empresa de promoción turística que depende del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Su presencia apunta a acercar al público la diversidad de paisajes, destinos y actividades que ofrece la provincia.

La combinación de energía y turismo busca presentar una mirada más amplia sobre la economía neuquina, que incluye desde el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta hasta las propuestas de la cordillera, los lagos y las distintas regiones del territorio.

La promoción turística en una exposición vinculada con la industria energética también permitirá mostrar otra dimensión de la oferta provincial ante representantes de empresas y visitantes que llegarán al Espacio Duam.

Gastronomía neuquina y vinos regionales, otra apuesta de la provincia

La propuesta se completará con la participación de La Ruta Gastronómica, un equipo de chefs neuquinos que ofrecerá degustaciones elaboradas con productos locales y vinos de la región.

Uno de los protagonistas será el Pinot Noir, recientemente designado como cepa emblema de Neuquén. A través de los sabores y los ingredientes regionales, la iniciativa buscará poner en valor la identidad gastronómica de la provincia y su vínculo con la producción y el turismo.

De esta manera, la presencia neuquina en la AOG Patagonia sumará a la agenda energética una experiencia vinculada con la cultura y las economías regionales.

Más de 500 estudiantes de escuelas técnicas recorrerán la AOG 2026

La exposición también tendrá un componente educativo. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) organizará visitas para más de 500 estudiantes de 13 escuelas técnicas de Neuquén, con el objetivo de acercar a los jóvenes a la industria de los hidrocarburos y despertar vocaciones vinculadas con el sector.

Los alumnos recorrerán los stands de las empresas que auspician la actividad, distribuidos en grupos durante las cuatro jornadas de la muestra.

En el espacio institucional de la Provincia, representantes del programa de becas Gregorio Álvarez brindarán información sobre las oportunidades de acceso a este sistema de acompañamiento educativo.

La participación estudiantil permitirá vincular la exposición con la formación técnica y las posibilidades laborales asociadas a una de las actividades económicas centrales de Neuquén.