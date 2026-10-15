La AOG Patagonia 2026 tendrá cuatro jornadas de actividades en Neuquén, con una agenda que combinará encuentros con los principales ejecutivos de la industria, debates sobre el desarrollo de Vaca Muerta, financiamiento para proyectos energéticos e innovación. La exposición abrirá sus puertas del lunes 19 al jueves 22 de octubre, de 13 a 20, con actividades paralelas para jóvenes, profesionales y empresas proveedoras. Prima Multimedios realizará la cobertura del evento.

Uno de los principales atractivos será el ciclo de encuentros con CEO y referentes de compañías petroleras, de servicios, transporte y construcción. También se destacan la presentación del Instituto Vaca Muerta, un panel dedicado a las herramientas financieras para impulsar el crecimiento de la actividad y una agenda de conferencias sobre sustentabilidad, inteligencia artificial y seguridad productiva.

La apertura oficial está prevista para el lunes 19 de octubre, con la participación del presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón; el gobernador Rolando Figueroa y el presidente Javier Milei, según el cronograma difundido por la organización.

La actividad comenzará el lunes 19 por la mañana con la jornada Jóvenes Oil & Gas (JOG), de 8.45 a 14, y la apertura del espacio joven desde las 10.40. Por la tarde se realizará una conferencia sobre el futuro de Vaca Muerta, organizada por la Comisión de Sustentabilidad del IAPG y el Centro PyME-ADENEU.

El acto inaugural está programado para las 16.30, de acuerdo con la agenda oficial, mientras que las salas Lanín tendrán conferencias de expositores entre las 14 y las 20.

El martes 20 concentrará actividades vinculadas con la formación, los negocios y el desarrollo de proveedores. Entre las 13 y las 14 se presentará el Instituto Vaca Muerta. Luego habrá un panel sobre las perspectivas del sector energético para la próxima década y, a las 15, la presentación del libro Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, del exgobernador Jorge Sapag.

A las 16 se desarrollará una actividad de la Red de Mujeres sobre oportunidades para ampliar la participación femenina en la industria. El primer encuentro con CEO está previsto para las 17.30, con representantes de Chevron, TotalEnergies, Pan American Energy e YPF.

Financiamiento para la cadena de valor

El miércoles tendrá como uno de sus ejes centrales el financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta. Entre las 14 y las 16, representantes de entidades financieras analizarán necesidades, desafíos e instrumentos para las operadoras y las empresas proveedoras.

Por la tarde se realizará el segundo encuentro con CEO, con ejecutivos de compañías como SLB, Tenaris, Tecpetrol, Pluspetrol, TGN, TGS y Oldelval, entre otras. La jornada también incluirá una conferencia sobre el contexto económico y las perspectivas de la energía en Argentina y el mundo.

La última jornada incluirá conferencias sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de personas, sustentabilidad, prevención de daños en instalaciones enterradas y diversidad en la industria. También se desarrollará el tercer encuentro con CEO, con representantes de empresas de ingeniería y organizaciones vinculadas con la cadena de valor. A las 18.45 está prevista una presentación de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sobre seguridad productiva.

Además de la exposición, el Hotel Casino Magic de Neuquén será sede de actividades académicas. El martes 20 se realizará la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas del IAPG, mientras que el miércoles 21 y el jueves 22 tendrá lugar la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la industria del petróleo y el gas.