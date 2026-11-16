El crecimiento de Vaca Muerta depende de un insumo que no se extrae de los hidrocarburos: la arena silícea. Cada pozo no convencional requiere entre 10.000 y 15.000 toneladas de este material, utilizado para mantener abiertas las fracturas de la roca y permitir el flujo de petróleo y gas.







La demanda ya supera los 6 millones de toneladas por año y podría alcanzar los 12 millones hacia el final de la década. Esa expansión enfrenta una limitación logística: cerca del 80% de la arena de alta pureza que utiliza la cuenca neuquina llega desde el litoral, principalmente de Entre Ríos y el norte bonaerense, a más de 1.200 kilómetros de distancia.







El diagnóstico forma parte del editorial de Daniel Horacio Núñez publicado en el newsletter de noviembre de 2026 del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA). El texto plantea que la logística de la arena se convirtió en un factor crítico para sostener el desarrollo de la actividad.

Hoy, el traslado depende casi exclusivamente del transporte carretero. Una flota de más de 4.000 camiones realiza cientos de miles de viajes al año para abastecer los yacimientos. El flete puede representar cerca del 60% del costo final de la arena puesta en pozo, mientras el tránsito pesado presiona sobre rutas nacionales y provinciales deterioradas.

La dependencia también deja a las operaciones expuestas a interrupciones. Los equipos de fractura suelen contar con apenas dos o tres días de reserva de arena en las locaciones; una demora asociada al clima, al estado de los caminos o a conflictos gremiales puede afectar el ritmo de trabajo y comprometer operaciones de alto costo.

El documento sostiene que la respuesta requiere una estrategia coordinada y multimodal. Entre las alternativas, propone ampliar el transporte ferroviario y fluvio-marítimo, desarrollar fuentes de arena más cercanas a Vaca Muerta y planificar la infraestructura vial mediante acuerdos entre el sector público y el privado.

El desafío es reducir la distancia entre los yacimientos y el insumo, y evitar que el costo de transportarlo erosione la competitividad de la producción. La disponibilidad de arena —y la capacidad de llevarla a tiempo hasta los pozos— será cada vez más determinante a medida que aumente la actividad.

La conclusión del análisis es que el crecimiento de Vaca Muerta no depende solo de la productividad de los pozos. También requiere resolver los límites logísticos que pueden frenar su desarrollo. En ese esquema, mejorar el abastecimiento de arena silícea aparece como una condición para que el auge de la cuenca no choque contra las dificultades de su propia expansión.