El proyecto Argentina LNG tendrá una fecha clave el próximo 26 de noviembre, cuando YPF y sus socios prevén firmar la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), un paso determinante para avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de gas natural licuado a gran escala.

La confirmación fue realizada por Horacio Marín, CEO de YPF, durante su participación en el Argentina Week en París, donde compartió un panel con representantes de Eni y XRG, socios de la iniciativa. Marín señaló que la jornada en la capital francesa permitió presentar ante inversores y actores internacionales las posibilidades que ofrece Argentina en materia energética y destacó que el objetivo es transformar los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de GNL con alcance global.

El anuncio del 26 de noviembre marca así un punto de inflexión para uno de los proyectos energéticos de mayor escala que impulsa actualmente la Argentina. La FID implica definir formalmente la inversión necesaria para avanzar con el desarrollo, luego de las distintas etapas de evaluación técnica, comercial y financiera.

Un proyecto pensado para exportar gas

Argentina LNG apunta a aprovechar la enorme disponibilidad de gas natural de Vaca Muerta para producir gas natural licuado (GNL) y colocarlo en mercados internacionales. La iniciativa contempla inicialmente una capacidad de producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, con la posibilidad de incrementar posteriormente esa capacidad hasta alcanzar las 18 millones de toneladas anuales.

La escala proyectada apunta a cambiar el perfil de la industria gasífera argentina. El objetivo no se limita a incrementar la producción de gas, sino a generar las condiciones para que una parte significativa de ese recurso pueda llegar a consumidores de otros países en forma de GNL.

Para ello, el proyecto requiere una infraestructura de gran magnitud que permita recibir el gas producido en Vaca Muerta, procesarlo, llevarlo a condiciones adecuadas para su licuefacción y posteriormente cargarlo en buques destinados a los mercados internacionales.

El GNL permite transportar grandes volúmenes de gas por vía marítima luego de reducir considerablemente su volumen mediante el proceso de licuefacción. De esta manera, los productores pueden acceder a mercados que no están conectados mediante gasoductos.

La disponibilidad de recursos no convencionales en Vaca Muerta constituye la base del proyecto. La formación neuquina posee grandes reservas de petróleo y gas, pero durante los últimos años uno de los desafíos centrales para la Argentina fue desarrollar infraestructura suficiente para incrementar la producción y, especialmente, generar capacidad exportadora.

En ese escenario, Argentina LNG busca avanzar sobre una etapa diferente: pasar de un modelo concentrado principalmente en el abastecimiento del mercado interno y exportaciones regionales de gas por gasoducto a otro que permita participar de manera más amplia del mercado internacional de GNL.

La posibilidad de comercializar el gas argentino por vía marítima abre además una alternativa frente a las limitaciones geográficas de los mercados conectados mediante gasoductos. El desarrollo de una industria exportadora de GNL requiere contratos de largo plazo, infraestructura, financiamiento y compradores internacionales. Por eso, la llegada a la FID constituye uno de los momentos centrales para determinar la viabilidad y el cronograma definitivo de una iniciativa de esta magnitud.

El objetivo: convertir recursos en exportaciones

Durante su presentación en París, Marín planteó que Argentina atraviesa una etapa en la que el desafío consiste en convertir los recursos disponibles en proyectos concretos. La visión de YPF apunta a que Vaca Muerta deje de ser considerada únicamente como una formación con enormes reservas de hidrocarburos y se convierta en la fuente de una plataforma energética con capacidad para abastecer mercados internacionales.

El proyecto Argentina LNG se inscribe precisamente en esa estrategia. La expectativa es que la producción de gas pueda crecer acompañada por nueva infraestructura y que ese incremento tenga como destino no sólo el mercado argentino, sino también consumidores de distintos puntos del mundo.

La participación de empresas internacionales como Eni y XRG forma parte de ese esquema de asociaciones para desarrollar el proyecto y avanzar en su inserción internacional. La fecha del 26 de noviembre, en ese sentido, será seguida de cerca por el sector energético: allí está previsto un paso que puede definir una nueva etapa para el desarrollo del GNL argentino y para la transformación de Vaca Muerta en una plataforma exportadora de escala global.