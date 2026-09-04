Argentina comienza a abrir un nuevo capítulo exportador a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Después del petróleo y el gas natural, los líquidos del gas natural -principalmente propano y butano- aparecen como una oportunidad para ampliar la canasta energética del país y generar nuevas divisas.

Según el informe Mercado de GLP/NGL en Argentina: estado de situación actual, principales proyectos y proyección 2028-2030-2035, elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral sobre la base de estimaciones sectoriales, Argentina produjo alrededor de 3 millones de toneladas anuales de GLP/NGL comercial en 2025 y exportó aproximadamente 1,63 millones de toneladas, sumando GLP, propano licuado y butano licuado. El cambio de escala podría ser significativo.

La producción argentina podría en un escenario base ubicarse entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas en 2030. Hacia 2035, se proyecta entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales, mientras que un escenario de mayor ejecución y coordinación de los proyectos permitiría acercarse a 8-9 millones de toneladas.

En términos de exportaciones, el informe estima que Argentina podría pasar de las actuales 1,6 millones de toneladas a un potencial de 3,0-3,4 millones de toneladas hacia 2030, sin considerar el proyecto asociado al GNL de Río Negro, y superar los 5 millones de toneladas hacia 2035. Ese salto permitiría alcanzar más de US$2.000 millones anuales a partir de 2030, de acuerdo con la proyección del informe.

Tres proyectos que pueden cambiar la escala Uno de los primeros motores de crecimiento será Compañía Mega, cuya ampliación prevé llevar la capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, un incremento cercano al 50%. La primera etapa demandaría entre US$250 y US$260 millones, dentro de un programa integral estimado en unos US$650 millones. El segundo gran proyecto es el desarrollo de líquidos de TGS, vinculado al eje Tratayén General Cerri-Bahía Blanca.

La iniciativa contempla una inversión superior a US$3.000 millones y una capacidad estimada de 2,7-2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+. Si el propano y el butano representan el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando opere a plena capacidad A estos proyectos se suma una tercera posibilidad vinculada con los desarrollos de GNL en Río Negro. El tratamiento del gas destinado a la licuefacción podría generar un nuevo polo exportador de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario con el complejo de Bahía Blanca.

Contexto internacional

De los mercados regionales a Asia Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú aparecen como los mercados naturales para el GLP argentino. Brasil se presenta como el principal comprador regional por escala, cercanía y déficit estructural, mientras que Chile mantiene una lógica de complementariedad por proximidad geográfica y logística.

Pero el cambio de escala podría llevar a Argentina a competir también en mercados asiáticos. India, China, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de GLP y propano. En particular, India comenzó a emerger como destino estratégico para cargas argentinas de GLP entre 2025 y 2026, aunque el desafío será transformar operaciones puntuales en una relación comercial de mayor escala.

El desafío: infraestructura El informe señala que el principal límite para ampliar las exportaciones no está en la disponibilidad del recurso, sino en la infraestructura. La expansión requerirá capacidad de separación en origen, nuevos poliductos, instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria y coordinación entre los distintos proyectos.

En este escenario, Bahía Blanca, Cerri y Puerto Galván adquieren un papel estratégico para la salida de los líquidos de Vaca Muerta. El desafío será acompañar el crecimiento de la producción con infraestructura suficiente para garantizar competitividad, regularidad del suministro y acceso a los mercados internacionales.