El Gobierno nacional oficializó la ampliación del régimen tarifario especial gratuito para las entidades de bomberos voluntarios de todo el país. A partir de la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial, el beneficio no solo continuará cubriendo el gas natural por redes, sino que también alcanzará al Gas Licuado de Petróleo (GLP) distribuido por redes y al GLP envasado en garrafas.

A quiénes beneficia esta decisión

La decisión beneficia a cuarteles, asociaciones, federaciones y demás dependencias que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), especialmente a aquellas ubicadas en localidades rurales o zonas donde no existe acceso a la red de gas natural. La normativa se enmarca en la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La medida llega en el comienzo de la temporada invernal, una época en la que se incrementa significativamente la demanda de gas para calefaccionar instalaciones, mantener operativos los cuarteles y garantizar condiciones adecuadas para el personal que presta servicio en distintos puntos del país. La ampliación del beneficio busca asegurar el abastecimiento energético durante los meses de mayor consumo.

Cómo es la bonificación del gas para los cuarteles de bomberos voluntarios

Según la resolución, la bonificación será del 100% sobre el costo del servicio y abarcará tanto el suministro como los cargos vinculados al transporte y la distribución. En el caso del GLP envasado, la implementación quedará sujeta a los procedimientos que establezca la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, que también determinará volúmenes máximos y criterios de aplicación según las características de cada región.

Además, la normativa actualiza los requisitos administrativos para acceder al beneficio. Las entidades deberán estar registradas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.