El crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta abre una nueva oportunidad para ampliar el desarrollo petroquímico argentino y posicionar a Bahía Blanca como uno de los principales polos industriales para transformar ese recurso en valor agregado. Esa fue una de las principales conclusiones del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca, que reunió a más de 250 referentes empresarios, autoridades, universidades y proveedores para analizar el futuro del complejo industrial.

La jornada, organizada por el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), puso en agenda los desafíos para aprovechar la disponibilidad de gas natural, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar una eventual expansión de la actividad.

Durante la apertura, el intendente Federico Susbielles y el rector de la UNS, Daniel Vega, destacaron el peso histórico del polo petroquímico en la economía de Bahía Blanca y la necesidad de articular al sector público, las empresas y el sistema científico para convertir las oportunidades en proyectos concretos.

Vaca Muerta, una oportunidad para la industria

La disponibilidad creciente de gas natural proveniente de los desarrollos no convencionales aparece como uno de los principales activos para impulsar una nueva etapa de la industria petroquímica. El desafío es avanzar más allá de la producción de hidrocarburos y desarrollar capacidades para procesarlos industrialmente, ampliar la producción de derivados y generar más valor agregado local.

En ese contexto, Jorge de Zavaleta, presidente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), destacó las condiciones que reúne Bahía Blanca para captar inversiones vinculadas al crecimiento de la oferta gasífera.

La primera exposición técnica estuvo a cargo de Pablo Giorgi, de Argus, quien analizó el escenario petroquímico internacional, las tendencias de mercado, la evolución de la oferta global y las exigencias de competitividad que enfrenta la industria.

Infraestructura y logística, claves para crecer

Uno de los ejes del encuentro fue la infraestructura necesaria para acompañar el desarrollo industrial. Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y Gustavo Trankels, secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, analizaron las necesidades de conectividad, obras estratégicas y ampliación de capacidades logísticas.

Bahía Blanca cuenta con ventajas estructurales para avanzar en proyectos industriales: su puerto de aguas profundas, la conexión con redes de transporte de gas y su ubicación estratégica para la logística y el comercio exterior. La disponibilidad de estas instalaciones será determinante para captar inversiones y abastecer nuevos emprendimientos orientados tanto al mercado interno como a la exportación.

Proveedores locales y formación de profesionales

El desarrollo del polo también plantea oportunidades para la cadena de proveedores regionales. Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales; Ariel Rodríguez, de Francisco Lonas SRL; y Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales, debatieron sobre el impacto económico de la actividad y la posibilidad de ampliar la participación de empresas locales en los futuros proyectos.

La formación de recursos humanos fue otro de los temas centrales. Representantes de PLAPIQUI, la UNS y la UTN Facultad Regional Bahía Blanca coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacitación técnica, desarrollar nuevos perfiles profesionales y profundizar el vínculo entre la industria y las instituciones educativas.

Los CEO pusieron el foco en el futuro del polo

El panel de cierre reunió a Dolores Brizuela, de Dow; Marcos Sabelli, de Profertil; y Tomás Córdoba, de Compañía Mega, con la moderación de Jorge de Zavaleta. Los ejecutivos intercambiaron perspectivas sobre inversiones, competitividad, talento y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento de largo plazo.

El Foro Petroquímico dejó un diagnóstico compartido entre empresas, organismos públicos y academia: Bahía Blanca cuenta con una base industrial, logística, energética y tecnológica que puede convertirse en plataforma para una nueva etapa de expansión petroquímica.

El desafío será acompañar el crecimiento de Vaca Muerta con infraestructura, inversiones, capacidad industrial y proveedores preparados para responder a una demanda creciente. La transformación del gas en productos industriales aparece así como una de las oportunidades para ampliar el impacto económico del desarrollo energético argentino.