El presidente Javier Milei viajará este viernes a Bahía Blanca acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La agenda estará centrada en el recorrido por proyectos industriales y de inversión privada que se desarrollan en uno de los principales polos productivos de la provincia de Buenos Aires.

Una de las principales actividades será la visita a las instalaciones de Compañía Mega, empresa que adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con la ampliación de su complejo industrial. El proyecto contempla una inversión estimada en 365 millones de dólares. Durante la recorrida, las autoridades conocerán el avance de las obras y el funcionamiento de la planta.

Compañía Mega prevé invertir 365 millones de dólares en la ampliación de su complejo.

La segunda parada será en Louis Dreyfus Company (LDC), donde el Gobierno nacional destacará un proyecto que contempla una inversión de 400 millones de dólares para construir una planta destinada al procesamiento de soja y girasol. Según la información difundida, la instalación buscará posicionarse entre las más grandes del mundo dentro de su tipo.

La agenda también contempla un recorrido por el puerto de Bahía Blanca y el sobrevuelo de terrenos donde está prevista la ampliación de la Central Piedrabuena, vinculada a Pampa Energy. Luego de las actividades técnicas, Milei, Karina Milei y Santilli participarán de un acto junto a dirigentes y militantes en el centro de la ciudad.

La visita se produce mientras el Gobierno busca avanzar con distintos proyectos de su agenda legislativa, entre ellos el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En paralelo, la presencia de Milei y Santilli en territorio bonaerense se da en el marco del despliegue político de La Libertad Avanza con vistas al escenario electoral de 2027, según consignaron medios nacionales.