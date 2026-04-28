Camuzzi Gas Inversora y Vitol avanzaron en un acuerdo estratégico para el desarrollo de LNG del Plata, una iniciativa orientada a exportar gas natural licuado (GNL) desde la provincia de Buenos Aires. El entendimiento se formalizó mediante un Memorando de Entendimiento (MoU) que contempla un contrato de compra de producción (offtake) de largo plazo y la posibilidad de que Vitol adquiera participación accionaria en el proyecto, actualmente controlado en su totalidad por Camuzzi.

La planta estará ubicada en el Puerto de La Plata y se abastecerá del gas proveniente de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios no convencionales del mundo.

El objetivo es consolidar a la Argentina como proveedor competitivo y confiable de GNL en los mercados internacionales.

El proyecto prevé una capacidad de producción de al menos 2,4 millones de toneladas anuales, lo que lo posiciona como una pieza relevante dentro de la estrategia exportadora energética del país. En ese marco, Vitol podría adquirir hasta el 100% de la producción mediante contratos de largo plazo, lo que garantizaría demanda para el desarrollo del proyecto. Además, evaluará sumarse como socio inversor junto a Camuzzi.

“Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional”, señaló Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora.

Por su parte, Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol, afirmó: “Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico”.

El avance de la iniciativa está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales, entre ellas la obtención de aprobaciones regulatorias. Por su parte, Vitol es uno de los principales actores globales del mercado energético, con fuerte presencia en el negocio del GNL y operaciones en múltiples países. En la Argentina, la compañía también participa en infraestructura clave, como su terminal de almacenamiento en Zárate.

El acuerdo refuerza el posicionamiento del país en el mercado internacional de gas y marca un nuevo paso en la monetización de los recursos de Vaca Muerta, clave para el desarrollo energético y exportador en los próximos años.