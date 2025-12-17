Autoridades del Ministerio de Energía compartieron una jornada de trabajo con directivos del consorcio brasileño GásBra Energía SA -recientemente conformado y que representa a empresas industriales del sector productivo del estado de San Pablo- y de la firma Garantía Capital Ltd.



En ese contexto, parte del grupo empresario realizó un sobrevuelo por yacimientos de Vaca Muerta, con el fin de dimensionar el potencial productivo de la formación. Posteriormente, personal de la Subsecretaría de Hidrocarburos expuso los principales indicadores de la actividad hidrocarburífera de la Provincia, destacando su historia y potencial.



Durante la actividad, que contó además con una disertación a cargo del Ministerio de Economía, Producción e Industria, se intercambiaron propuestas e ideas orientadas a consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo energético de la Provincia, con la mirada puesta en la proyección del gas neuquino hacia el mercado brasileño.



En esta línea, desde el área económica se realizó una exposición sobre la situación económica actual de la Provincia, en la que se brindó un panorama general del contexto financiero y fiscal, los desafíos que enfrenta Neuquén y las líneas de trabajo que se están impulsando para fortalecer la estabilidad y generar condiciones que acompañen el desarrollo de inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el energético.



La visita de la delegación brasileña tiene como objetivo conocer de primera mano la actividad que se desarrolla en la Provincia y avanzar en una agenda de trabajo que, a futuro, permita adquirir gas proveniente de Vaca Muerta a las distintas operadoras del sector.



Cabe recordar que, este lunes, los empresarios fueron recibidos por autoridades del Gobierno de Neuquén, en el marco de una instancia institucional de intercambio.



En tanto, autoridades de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) realizaron una presentación institucional de la empresa, en la que explicaron su rol dentro del desarrollo energético provincial y brindaron detalles sobre el potencial del recurso hidrocarburífero y gasífero de Vaca Muerta.



Estas jornadas de trabajo se desarrollaron como un espacio de intercambio técnico e institucional, en el que se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo energético de la Provincia y su proyección regional.



