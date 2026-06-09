Durante años, las baterías parecieron condenadas al mismo destino: agotarse. Primero más rápido, después un poco más lento, pero siempre terminar muriendo. Celulares que ya no llegan al final del día, compus conectadas permanentemente a la pared, autos, motos y monopatines eléctricos cuya batería empieza a durar poco después de algunos años de uso y nos hacen dudar de su compra. La lógica parecía inevitable. Hasta ahora.

Un grupo de investigadores de China comenzaron uno de los desarrollos energéticos más llamativos de los últimos tiempos: baterías recargables basadas en agua, capaces de soportar decenas de miles de cargas sin perder rendimiento. Y la cifra que más impacta parece salida de otro siglo: hasta 120.000 ciclos de carga.

Para entender la dimensión del avance hay que traducirlo a la vida cotidiana. Una batería convencional de ion-litio, como las que usan cientos de aparatos eléctricos actuales, empieza a degradarse después de unos pocos miles de ciclos. Con el tiempo pierde autonomía, se recalienta y termina necesitando reemplazo.

En cambio, esta nueva tecnología promete algo completamente distinto: dispositivos que podrían funcionar durante décadas manteniendo prácticamente intacta su capacidad energética. La idea cambia por completo la relación que tenemos con la tecnología. Sistemas de almacenamiento energético capaces de funcionar durante años sin degradarse.

Los beneficios de esta nueva tecnología podrían cambia por completo la relación que tenemos con la tecnología (Foto ilustrativa - Mejorinformado)

Gracias al agua

El desarrollo fue presentado por investigadores de la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur y también por científicos estadounidenses de la FAMU-FSU College of Engineering. Aunque existen distintas variantes del proyecto, todas parten de la misma premisa: reemplazar los componentes inflamables del litio por sistemas acuosos mucho más seguros y estables.

Ese detalle no es menor. Las baterías actuales utilizan electrolitos orgánicos altamente inflamables. Son justamente esos materiales los que provocaron incendios y explosiones en celulares, notebooks y demás adminículos eléctricos en los últimos años. Basta una falla, una sobrecarga o una perforación para desencadenar un problema térmico extremadamente difícil de controlar.

Las nuevas baterías de agua eliminan prácticamente ese riesgo desde el diseño mismo. Al utilizar una base acuosa, el sistema se vuelve mucho más estable y reduce drásticamente las posibilidades de combustión. En otras palabras: la batería no solo duraría muchísimo más, sino que además sería mucho más segura.

Los investigadores trabajan especialmente sobre baterías de zinc-ión acuosas, conocidas como AZIBs. El zinc aparece como una alternativa mucho más abundante, económica y menos contaminante que el litio, cuya extracción demanda enormes cantidades de agua, minería intensiva y complejas cadenas globales de producción.

Pero durante años estas baterías tuvieron un problema importante: la aparición de dendritas. Las dendritas son pequeñas estructuras metálicas que crecen dentro de la batería con el paso del tiempo y pueden provocar cortocircuitos o fallas internas. La solución llegó desde un lugar inesperado: un hidrogel inspirado parcialmente en los materiales utilizados en chalecos antibalas, que forma una especie de red flexible y resistente capaz de estabilizar la batería y evitar la formación de esas estructuras metálicas peligrosas.

El resultado fue sorprendente. Las pruebas mostraron que las baterías mantenían un rendimiento estable incluso después de cientos y miles de ciclos de carga rápida. Y en los modelos más avanzados desarrollados en Asia, las proyecciones llegan hasta los 120.000 ciclos. Eso abre una puerta enorme para el futuro energético.

El hidrogel no inflamable del cual están conformadas bloquean la formación de dendritas y previenen fallos internos.

Cambio de paradigma

Hoy una de las mayores preocupaciones de la transición hacia vehículos eléctricos es justamente la vida útil de las baterías. Son caras y difíciles de reciclar. Si una nueva generación logra durar décadas enteras, el impacto económico y ambiental sería gigantesco. Además, estas baterías tienen otra ventaja silenciosa: son mucho más simples de fabricar. Las baterías tradicionales requieren procesos industriales complejos, mezclas químicas delicadas, solventes peligrosos y etapas de secado extremadamente controladas. En cambio, los nuevos sistemas acuosos pueden producirse completamente en agua y con menos infraestructura especializada. Eso abarata costos y simplifica la producción industrial.

Por eso muchos especialistas creen que no se trata solamente de una mejora técnica, sino de un posible cambio de paradigma energético. Las aplicaciones potenciales van mucho más allá de pequeños aparatos eléctricos. Estas baterías podrían utilizarse en hogares, hospitales, redes eléctricas y energías renovables. Especialmente en sistemas de almacenamiento masivo de energía solar y eólica, donde la estabilidad, la seguridad y el bajo costo son fundamentales.

Por ahora, la tecnología todavía necesita tiempo para escalarse comercialmente. Los científicos reconocen que aún faltan pruebas, optimización industrial y producción a gran escala antes de verla en productos masivos. Pero el mensaje detrás del avance ya parece bastante claro.

Durante décadas, el mundo tecnológico giró alrededor del litio como si no existiera alternativa posible. Ahora, por primera vez, empieza a aparecer una opción que promete ser más duradera, más segura y amigable con el medio ambiente. Y quizás lo más increíble de todo sea esto sea que la batería del futuro podría funcionar gracias al elemento más simple y abundante del planeta: el agua.