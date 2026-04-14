La empresa Central Puerto dio un giro estratégico y desembarcó en Vaca Muerta con la compra del 100% de Patagonia Energy, en una operación que marca su ingreso directo al negocio de petróleo y gas y refuerza el atractivo de Neuquén como polo energético.

La transacción, informada a la Comisión Nacional de Valores, incluye la adquisición de Patagonia Energy & Resources Ltd y su subsidiaria local, titular de concesiones en las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, dentro de la Cuenca Neuquina. Se trata de bloques con unos 110 km² y potencial productivo comprobado, en una de las zonas más dinámicas del shale argentino.

El movimiento representa un punto de inflexión para Central Puerto, históricamente enfocada en generación eléctrica, que ahora suma activos upstream y avanza hacia un modelo de integración energética más amplio. Hasta ahora, la compañía había consolidado su liderazgo con centrales térmicas, hidroeléctricas y parques renovables.

El desembarco en Vaca Muerta no es casual. La formación neuquina se convirtió en el principal imán de inversiones del país, con producción en alza y creciente orientación exportadora. En ese escenario, la compañía busca posicionarse en el corazón del negocio hidrocarburífero, donde se juega buena parte del futuro energético argentino.

Con más de un siglo de trayectoria, Central Puerto ya había dado señales de diversificación al ingresar al negocio minero con su participación en AbraSilver Resource Corp., enfocada en proyectos de plata y oro. Ahora, la apuesta se profundiza con un paso directo hacia el petróleo, en línea con la reconfiguración del mapa energético local.

Desde la empresa señalaron que el ingreso al oil & gas forma parte de una visión de largo plazo orientada a ampliar su portafolio y capturar nuevas oportunidades de crecimiento. La operación también le permite sumar escala y participar en distintas etapas de la cadena de valor, desde la producción de hidrocarburos hasta la generación de energía.

En paralelo, el avance de nuevos jugadores en la cuenca neuquina refleja el dinamismo que atraviesa Vaca Muerta, donde compañías locales e internacionales compiten por posicionarse en activos de alto potencial. En ese tablero, Central Puerto irrumpe con capacidad financiera, experiencia en infraestructura y una estrategia de expansión que combina energía y recursos naturales.

Así, la compañía no solo amplía su negocio, sino que se suma a la carrera por capitalizar el boom del shale en Neuquén, en un momento en el que la producción y las exportaciones empiezan a redefinir el perfil energético de la Argentina.