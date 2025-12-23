En un contexto de avance a nivel nacional para que las empresas del Estado sean privatizadas -algo que fomenta desde el inicio de su gestión el presidente Javier Milei-, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa pudo plantar la bandera neuquina y negoció beneficios claves en la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue al sector privado, que a partir de ahora se hará cargo del funcionamiento de los complejos.

Ayer por la tarde, en un acto que se realizó en la localidad rionegrina de Cipolletti, el mandatario neuquino participó de la firma de los contratos de concesión junto con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, como así también con autoridades del Gobierno nacional.

Vale destacar que las cuatro represas del Comahue son Alicurá, Cerros Colorados, El Chocón y Piedra del Águila, que a partir de ahora serán operadas por compañías privadas.

Con respecto a las ofertas realizadas en el marco del proceso licitatorio, las empresas ganadoras fueron Central Puerto (US$245 millones por Piedra del Águila), MSU Green Energy (US$235,6 millones por El Chocón), Edison (US$162 millones por Alicurá) y también Edison en la última (US$38 millones por Cerros Colorados).

Bien es cierto que sectores de la oposición en la región criticaron duramente las cifras ofertadas por las empresas al calcular el costo que provocó llevar adelante la construcción de las represas del Comahue, lo concreto es que Neuquén pudo negociar beneficios que serán claves en materia de ingresos a las arcas provinciales por la energía hidroeléctrica que producirán mencionados complejos.

En el acuerdo entre Neuquén, Nación y las empresas dueñas de la concesión, está contemplado un esquema de regalías al 100% del valor, algo que destacó Figueroa al mencionar que “es tan importante sentir que lo que se llevan, lo pagan; y con esta negociación lo estamos logrando”.

Otro aspecto fundamental que pudo negociar el Ejecutivo neuquino es un nuevo canon por el uso del agua teniendo en cuenta que, desde la reforma constitucional de 1994, las provincias son dueñas de sus propios recursos naturales.

“Es muy importante también que se nos pague por el canon del agua”, mencionó al respecto el gobernador norpatagónico.

Por otro lado, el nuevo esquema sobre las represas hidroeléctricas del Comahue contempla la creación de un fondo específico para hacer obras fluviales y la realización de trabajos de seguridad que protejan a la población ante crecidas eventuales.