Horacio Marín aseguró que Argentina puede convertirse en una “potencia energética”

El CEO de YPF, Horacio Marín, calificó como “histórico” el fallo del segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York que eximió a la petrolera nacional de pagar una indemnización multimillonaria de alrededor de US$16.000 millones, al tiempo que destacó la estrategia legal del Gobierno y proyectó un escenario optimista para el sector energético.



Marín consideró que existían “dos juicios” vinculados al reclamo del fondo Burford Capital: uno contra YPF y otro contra Argentina. Explicó en primera instancia la jueza había fallado “a favor de YPF y en contra de la República con los US$16.000 millones”, pero la Cámara de Apelaciones ratificó que la compañía “no tuvo responsabilidad alguna” en la nacionalización de las acciones de Repsol y, además, revocó la condena contra el Estado.



“El segundo circuito nuevamente ratifica que YPF no tuvo responsabilidad alguna como compañía en la nacionalización”, sostuvo Horacio Marín en declaraciones que brindó al medio Splendid AM 990, y remarcó que el resultado “es muy importante” para la empresa por tratarse de una firma que cotiza en bolsa. “Haber perdido un juicio de esta envergadura podía extinguir a la compañía”, señaló.



Marín elogió el desempeño del Gobierno en la defensa judicial y mencionó al presidente Javier Milei y a funcionarios del equipo económico y legal. “El trabajo que hicieron fue extraordinario”, afirmó, y agregó que la probabilidad de revertir la sentencia “era menor al 15% según datos estadísticos”. “Es como sacarse una mochila de 18.000 o 20.000 millones de dólares”, sentenció.



Respecto del impacto internacional, Marín indicó que la coyuntura global -marcada esencialmente por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán- abre oportunidades para el país. “Lo que más se habló es de la seguridad del suministro. Argentina está en una zona sin conflictos y eso la convierte en un lugar seguro”, explicó tras participar en un encuentro energético en Houston. Según el titular de YPF, la diversificación de proveedores impulsada por Europa y Asia posiciona al país como un actor competitivo.



“El mundo busca no poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros podemos aprovechar esa oportunidad”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el país podría convertirse en uno de los principales exportadores de GNL. “Vamos a ser el sexto exportador mundial”, aseguró, y agregó que el interés de bancos y compradores internacionales “va a aumentar”.



De acuerdo a la información de la Agencia de Noticias Argentinas, Horacio Marín también se refirió a la política de precios de los combustibles ante el impacto de la guerra en Medio Oriente. “Tenemos una política de precios honesta y moral”, sostuvo, y explicó que la compañía decidió trasladar al surtidor “solamente el impacto real en los costos”. Según argumentó, un aumento pleno “iba a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad”.



“El objetivo es no especular con los consumidores”, indicó y enfatizó en que la relación con los clientes es central para la compañía. “Nos debemos a ellos. Gracias a ellos facturamos US$12.000 millones por año”, expresó.



Consultado sobre la estatización de la empresa impulsada durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Marín sostuvo que la medida “es legal, pero es una violación al derecho de propiedad” y consideró que ese tipo de decisiones desalientan las inversiones. Sin embargo, evitó profundizar en la discusión política y remarcó que su rol es “generar valor para los accionistas”.



En relación con una eventual privatización, el titular de YPF aseguró que no corresponde que opine. “Yo soy un empleado de YPF. Mi trabajo es generar valor”, afirmó, y señaló que cualquier decisión sobre la estructura accionaria “es una discusión de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.



Finalmente, Marín destacó que, pese a controversias políticas internas, el interés de los inversores se mantiene. “A mí nadie me pregunta eso. El cambio en Argentina lo consideran extraordinario”, señaló, y concluyó que el proceso de reformas “va a hacer a la Argentina muy próspera en los próximos años”.



