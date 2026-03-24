Figueroa se reunió con Marín y representantes de la empresa ENI: en agenda el GNL

Como parte de su agenda de trabajo en Estados Unidos durante el fin de semana largo en la Argentina, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo un encuentro en Houston, estado de Texas, con el presidente de YPF, Horacio Marín y representantes de la compañía energética italiana ENI.

El foco del encuentro estuvo puesto en la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de la formación no convencional de Vaca Muerta desde territorio rionegrino, sobre todo lo que tiene que ver con la planta ubicada en el puerto de Punta Colorada, en la localidad de Sierra Grande.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “Nos reunimos en Houston con el presidente de YPF y representantes de la empresa italiana ENI, quienes impulsan el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) más ambicioso de la historia argentina”.

Además, el mandatario patagónico destacó: “La Norpatagonia tiene hoy un rol estratégico en el desarrollo del país, a partir de Vaca Muerta y la oportunidad de exportar GNL a través de los puertos rionegrinos”.

Y cerró: “Con una hoja de ruta clara, estamos proyectando el futuro de nuestra provincia gracias al trabajo y el esfuerzo de cada uno de los neuquinos”.

