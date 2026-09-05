Un informe de la consultora Economía & Energía, dirigida por Nicolás Arceo, mostró cómo evolucionaron los precios, las ventas y el crudo en los primeros siete meses de 2026.

Los combustibles aumentaron en Argentina durante 2026, pero el impacto en los surtidores fue menor al registrado en varios mercados internacionales tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, el consumo mostró señales de enfriamiento: las ventas de naftas cayeron 1,8% interanual entre enero y julio, mientras que el gasoil creció 1,7%, aunque impulsado principalmente por el agro y las centrales eléctricas.

Los datos surgen de un informe que relevó la evolución del mercado argentino de combustibles, los precios internacionales del petróleo y el comportamiento de la demanda. En términos interanuales, el precio de las naftas aumentó 19% en términos reales durante los primeros siete meses del año, mientras que el gasoil registró una suba del 16%. Medidos en dólares constantes, los incrementos fueron del 13% y 16%, respectivamente.

El impacto también se observa en el poder de compra de los salarios. En los primeros siete meses de 2026, el salario promedio permitió adquirir unos 901 litros de nafta por mes, un 15% menos que un año atrás y por debajo del promedio histórico de 999 litros.

El petróleo internacional puso presión

El escenario internacional agregó tensión sobre los precios. La escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz provocaron un fuerte salto en las cotizaciones internacionales del crudo durante 2026. Sin embargo, el impacto no se trasladó completamente al mercado argentino. Según el informe, mientras durante enero y febrero la diferencia entre el precio local del crudo y el Brent rondaba los 9 dólares por barril, durante marzo y abril se amplió hasta una brecha de entre 15 y 20 dólares.

Ese desacople permitió amortiguar parte del shock internacional en los precios domésticos. El fenómeno también tiene relevancia para Neuquén, principal provincia productora de hidrocarburos del país y epicentro del desarrollo de Vaca Muerta. De acuerdo con el análisis, desde mediados de 2024 el mercado local funciona bajo una lógica de “export parity”, aunque el valor doméstico del crudo se mantuvo por debajo del Brent.

La diferencia no responde exclusivamente a decisiones destinadas a contener los precios internos. También influyen los descuentos que, en determinados períodos, recibe el crudo argentino en el mercado internacional.

Menos nafta y un gasoil sostenido por la actividad

El comportamiento de las ventas muestra otra señal de presión sobre el mercado interno. Entre enero y julio, las ventas de naftas disminuyeron 1,8% frente al mismo período de 2025. La principal explicación estuvo en la caída de la nafta súper, cuyas ventas retrocedieron 2,8%.

El gasoil, en cambio, tuvo un crecimiento del 1,7%. Pero el dato requiere una lectura más fina: el aumento no estuvo asociado a una mayor demanda del público en las estaciones de servicio. Por el contrario, las ventas al público disminuyeron 2,3%. El crecimiento respondió principalmente a los mayores volúmenes demandados por el sector agropecuario y las centrales eléctricas.

El informe también relevó el peso de los impuestos y los biocombustibles en el precio final. Durante los primeros siete meses de 2026, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al CO₂ representó, en promedio, el 14% del precio de venta en surtidor, 0,9 puntos porcentuales más que en 2025.

Los biocombustibles, por su parte, mantuvieron una participación relativamente estable y representaron alrededor del 7% del precio final, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del año anterior. En la comparación regional, Argentina quedó en 2026 apenas por debajo del promedio de América Latina en el precio de las naftas y levemente por encima del promedio regional en el caso del gasoil.

Un mercado mundial bajo presión

El escenario internacional también estuvo condicionado por problemas en la refinación. El procesamiento mundial de petróleo había alcanzado en 2025 los 83,1 millones de barriles diarios, el máximo de la serie y un 11% por encima del mínimo registrado en 2020, durante la pandemia. Asia Pacífico concentró cerca del 37% de la refinación mundial, con 31 millones de barriles diarios.

Durante 2026, la guerra y las restricciones sobre instalaciones estratégicas volvieron a alterar el mercado. En Medio Oriente, más del 20% de la capacidad de refinación de la región quedó fuera de operación durante el conflicto, mientras que los ataques sobre refinerías rusas también redujeron su procesamiento.

En ese contexto, Argentina logró absorber parte de la presión internacional sin trasladarla completamente al surtidor. Pero los datos locales muestran otra tensión: mientras el precio de los combustibles avanzó, el poder de compra de los salarios y la demanda de los consumidores retrocedieron.