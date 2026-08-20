La llegada de Continental Resources como nuevo socio de Phoenix Global Resources abre una nueva etapa para el desarrollo de Vaca Muerta. La compañía estadounidense firmó un Acuerdo de Términos Principales para adquirir el 50% de Phoenix, que pasará a conformar una plataforma operativa conjunta 50/50 con Mercuria Energy Group, actual accionista mayoritario de la petrolera.

El acuerdo, anunciado este jueves, contempla un ambicioso plan de expansión en la formación neuquina: más de USD 4.000 millones de inversión durante los próximos cinco años, con el objetivo de elevar la producción actual de más de 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) a más de 100.000 boepd.

De concretarse, el proyecto posicionaría a Phoenix como uno de los principales operadores y productores privados de Vaca Muerta y reforzaría el peso de la formación neuquina en la estrategia internacional de una de las mayores petroleras privadas de Estados Unidos.

Una plataforma de 163.000 acres

La nueva sociedad reunirá aproximadamente 163.000 acres netos distribuidos en seis bloques de Vaca Muerta. El portafolio estará integrado por los activos de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur, la participación operada por Continental en Los Toldos II Oeste y participaciones adicionales del bloque Bajo del Toro Este, actualmente en manos de Integra.

La combinación permitirá concentrar bajo una misma plataforma una superficie de gran escala y activos con distintos niveles de desarrollo, con la intención de acelerar la perforación y mejorar la eficiencia operativa. El acuerdo también contempla que los activos puedan quedar alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que las empresas consideran clave para sostener proyectos de gran volumen de capital y largo plazo.

Más de USD 4.000 millones para multiplicar la producción

El dato que marca la dimensión de la operación es el volumen de inversión proyectado. Continental, Mercuria y Phoenix prevén destinar más de USD 4.000 millones en cinco años para impulsar el desarrollo de los bloques. El objetivo es llevar la producción conjunta desde los actuales más de 28.000 boepd hasta superar los 100.000 boepd. La apuesta supone más que triplicar el nivel actual y coloca a la plataforma ante uno de los mayores planes privados de crecimiento en Vaca Muerta

Phoenix viene mostrando un fuerte incremento de producción. Según la información difundida por la compañía, multiplicó por cinco su producción neta en cinco años, pasando de cero a unos 25.000 barriles diarios, con apenas el 15% de su superficie desarrollada. Actualmente, Phoenix es considerada la sexta mayor productora de petróleo de Vaca Muerta.

Para Continental Resources, la operación representa una expansión significativa de su presencia en la Argentina y una apuesta directa por uno de los principales recursos de shale del mundo. La compañía, con sede en Oklahoma, es uno de los principales productores privados de petróleo y gas de Estados Unidos y cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo masivo de recursos no convencionales. Su ingreso a Vaca Muerta aporta capacidades técnicas, operativas y de subsuelo que serán combinadas con el conocimiento que Phoenix desarrolló en la formación. El presidente y CEO de Continental, Doug Lawler, destacó el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que contribuyeron a fortalecer la confianza de la compañía en el futuro energético argentino.

Mercuria suma un nuevo socio estratégico

Para Mercuria, la operación representa la profundización de una relación que ya mantiene con Continental en otros proyectos energéticos. Ambas compañías son socias en Pecos Power Plant, una central eléctrica a gas natural de 452 megavatios actualmente en desarrollo en Texas. La alianza permitirá ahora trasladar esa relación al desarrollo de Vaca Muerta, con Mercuria aportando su experiencia global en energía e inversiones y Continental su capacidad técnica para el desarrollo de grandes proyectos no convencionales. Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria, definió la operación como una extensión natural de la relación entre ambas compañías y destacó el compromiso de continuar invirtiendo en la Argentina.

El acuerdo anunciado este jueves no constituye todavía el cierre definitivo de la transacción. Las partes deberán negociar y firmar los acuerdos definitivos, cumplir con las condiciones establecidas y obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Hasta entonces, Continental y Mercuria mantienen un acuerdo preliminar para avanzar hacia una estructura en la que ambas compañías tendrán el 50% de la plataforma conjunta. La operación también involucra a Integra, la plataforma de inversión de José Luis Manzano, que actualmente participa en el bloque Bajo del Toro Este.

Su CEO, Nicolás Mallo Huergo, destacó la evolución de la inversión en Vaca Muerta y sostuvo que la llegada de Continental permitirá consolidar un productor independiente de gran escala. La operación se produce en un momento de fuerte crecimiento de la producción de Vaca Muerta y de creciente interés internacional por sus recursos. El desembarco de Continental suma a una compañía estadounidense con experiencia en shale a una plataforma que ya cuenta con el respaldo financiero y comercial de Mercuria.

El plan es concreto: más de USD 4.000 millones de inversión, 163.000 acres y una meta de superar los 100.000 boepd en cinco años. Para Neuquén, la operación representa una nueva señal de confianza internacional en Vaca Muerta y refuerza una tendencia que atraviesa al sector: el shale neuquino comienza a atraer cada vez más capitales globales con la mirada puesta no solo en aumentar la producción, sino también en convertir esos barriles y metros cúbicos en una plataforma exportadora de escala mundial.